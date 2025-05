Atitude de Dudu após anuncio do Atlético-MG vira assunto

Anunciado pelo Atlético na terça-feira (6), o atacante Dudu está em Londres, na Inglaterra, com a esposa Paula Caroline Campos. O casal comemora cinco anos de relacionamento e publicou registros da viagem nas redes sociais. Dudu é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana, mas só poderá estrear pelo clube em junho, quando reabre a janela de transferências. A atitude do jogador após ser anunciado repercutiu na web.

Nesta quarta-feira (7), Dudu e Paula estiveram na cerimônia da troca da Guarda Real no Palácio de Buckingham. Eles também caminharam por um parque próximo à residência da família real britânica.

Com 33 anos, o ex-jogador do Cruzeiro assinou contrato com o Atlético até dezembro de 2027. Seu salário no novo clube será de cerca de R$ 1 milhão, aproximadamente R$ 600 mil a menos do que recebia anteriormente. A informação do acerto já havia sido antecipada pela Itatiaia no sábado (3).

Dudu usará a camisa número 92 no Atlético-MG. A escolha foi feita por meio de votação entre os torcedores, que registrou 34.936 votos. O número remete ao ano de nascimento do atacante, 1992, e também ao placar de 9 a 2 a favor do Atlético sobre o Palestra Itália, atual Cruzeiro, em partida disputada em 1927.

O jogador ainda não iniciou os treinos com o restante do elenco e segue aproveitando os últimos dias de folga antes de se integrar ao clube. A apresentação oficial ao Atlético está prevista para ocorrer após seu retorno da viagem à Europa.

