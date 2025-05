Atlético-MG busca melhorar ainda mais números contra chilenos

O Atlético-MG entra em campo nesta quinta, às 19h(de Brasília), pela Sul-Americana. O Galo vai enfrentar o Deportes Iquique, do Chile. Em sua história, o alvinegro possui ampla vantagem contra equipes chilenas.

A vitória é importante para o Galo. Atualmente, o Atlético é o líder do Grupo H, com cinco pontos, empatado com o Caracas. Os mineiros levam vantagem pelo saldo de gols. A partida contra o Iquique é importante para o Galo buscar se isolar como líder.

Será o 14° jogo do Atlético contra equipes do Chile. No geral são oito vitórias, dois empates e três derrotas. São 29 gols marcados e 10 sofridos. O Galo tem aproveitamento de cerca de 67% contra chilenos.

Atlético-MG x Deportes Iquique (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Galo x chilenos

Galo 4 x 0 Deportes Iquique - Sul-Americana 2025 Galo 1 x 0 Unión Lá Calera - Sul-Americana 2019 Unión La Calera 1 x 0 Galo- Sul-Americana 2019 Galo 3 x 0 Colo-Colo - Libertadores 2016 Colo-Colo 0 x 0 Galo - Libertadores 2016 Galo 2 x 0 Colo-Colo - Libertadores 2015 Colo-Colo 2 x 0 Galo - Libertadores 2015 Galo 6 x 0 Cobreloa - Libertadores 2000 Cobreloa 1 x 0 Galo - Libertadores 2000 Galo 2 x 0 Palestino - Libertadores 1978 Galo 5 x 1 Unión Española - Libertadores 1978 Palestino 4 x 5 Galo - Libertadores 1978 Unión Española 1 x 1 Galo - Libertadores 1978

Provável time

Cuca, contará com um importante reforço. Júnior Santos foi liberado pelo DM e pode voltar a atuar pelo Galo. Em entrevista coletiva, o treinador do Atlético afirmou que o atacante deve atuar no máximo 30 minutos, para não correr o risco de retornar ao departamento médico.

Ainda no DM, o Galo conta com seis nomes, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Alan Franco (contusão óssea), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

Outro desfalque para esta partida é Hulk. O artilheiro do Atlético na temporada não viajou com a equipe. O atacante de 38 anos ficou em Belo Horizonte para fazer trabalhos físicos.

Provável Galo: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Iván Román e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens (Patrick), Igor Gomes e Scarpa (Bernard); Cuello e Rony.