Escalação Atlético-MG x Manaus: Alisson é o substituto de Hulk

Sem poder contar com o atacante Hulk, contundido na coxa direita, o técnico do Atlético-MG, Cuca, optou pelo jovem Alisson para formar o ataque da equipe, ao lado de Cuello e Rony, na partida desta quarta-feira (5), contra o Manaus, às 19h30, no Mineirão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

No jogo de estreia do Atlético-MG na Copa do Brasil, a vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis, em Tocantinópolis, no dia 18 de fevereiro, Deyverson foi o escolhido para substituir Hulk, poupado no primeiro tempo – ele entrou no intervalo e foi decisivo para o resultado, marcando o primeiro gol de pênalti e fazendo a jogada do segundo, marcado por Rony, que estreava na equipe.

Assim o Atlético-MG enfrenta o Manaus com:

Everson, Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Alisson e Rony.

Em caso de empate no tempo normal, o classificado para a terceira fase será conhecido nos pênaltis. As datas previstas para a próxima etapa da competição são 30 de abril e 21 de maio.

continua após a publicidade

➡️Premiação da Copa do Brasil: quanto vale a classificação para a terceira fase

Retrospecto contra times do Amazonas na Copa do Brasil é favorável ao Atlético-MG

O Galo já enfrentou três clubes do Amazonas na história da Copa do Brasil. E passou facilmente por todos eles. O primeiro adversário amazonense foi o Rio Negro, na segunda fase da edição de 1990. No jogo de ida, o Atlético-MG venceu por 1 a 0, em Manaus. Na partida de volta, no Independência, nova vitória: 2 a 0.

Em 2008, também na segunda fase, o adversário foi o Nacional. No primeiro jogo, em Manaus, houve empate por 2 a 2. Na volta, no Mineirão, o Atlético-MG goleou por 4 a 1. Em 2012, o Galo enfrentou o Penarol, de Itacoatiara (AM), novamente pela segunda fase. Em jogo único, na capital do estado, o Atlético-MG goleou por 5 a 0.