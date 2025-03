Atlético-MG avalia contratar atacante revelado pelo Botafogo

O Atlético-MG avalia contratar o atacante Ênio, de 24 anos, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Juventude, mas que pertence ao Amazonas. O jogador é uma indicação do técnico Cuca, mas a diretoria atleticana ainda não apresentou uma proposta oficial. Ênio também desperta o interesse de outros clubes brasileiros. A informação inicial da possibilidade de transferência do atacante para o Atlético-MG é do jornalista Bruno Mucke, da Rádio Caxias, de Caxias do Sul (RS).

A prioridade para a contratação do atacante Ênio é do Juventude, que, ao fim do empréstimo, pode exercer a opção de compra do jogador por R$ 3 milhões. O Athletico-PR também está de olho no jogador e já fez uma proposta para contratá-lo.

O atacante Ênio foi formado nas categorias de base do Botafogo e chegou ao time profissional em 2020. Duas temporadas depois, o jogador foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que também é comandado pelo empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo.

Atacante Ênio começou a carreira no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Na semifinal do Gaúcho, Ênio foi agredido pelo técnico do Grêmio

No clube belga, Ênio jogou apenas pelo elenco Sub-21, e, no ano passado, foi contratado em definitivo pelo Amazonas, time que defendeu em 46 jogos, com dois gols marcados. Neste ano, o atacante foi emprestado ao Juventude, para disputar o Campeonato Gaúcho. Ele atuou em 10 partidas, uma delas pela Copa do Brasil (o Juventude foi eliminado pelo Maringá) e marcou um gol.

Ênio se destacou na semifinal do Gaúcho ao ser agredido pelo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, na segunda partida disputada sábado (1.o.), em Caxias do Sul. No fim do jogo, quando o Tricolor marcou o gol que lhe deu a vaga na decisão contra o Internacional, houve uma confusão entre jogadores e o árbitro Anderson Daronco, e Quinteros invadiu o campo, foi cercado por atletas do Juventude e atingiu o rosto de Ênio com um empurrão – o treinador do Grêmio foi expulso.