Atlético-MG tem mais um atacante na mira para reforçar elenco

O Atlético-MG continua em busca de atacante para reforçar o grupo para a temporada 2025. O novo nome na lista de possível interesse da diretoria atleticana é o do atacante João Marcelo, de 19 anos, que defende o Guarani de Campinas. O Galo também está de olho no atacante Ênio, do Juventude. A informação do interesse do Atlético-MG em João Marcelo foi divulgada inicialmente pelo “UOL”.

As negociações entre Atlético-MG e Guarani ocorrem há alguns dias, mas os clubes ainda não chegaram a um acordo. A diretoria atleticana deixou claro que não vai participar de leilão para contar com João Marcelo, já que outros clubes também estão interessados no atacante.

Um desses clubes é o Corinthians. No jogo contra o Guarani, pela 12.a rodada do Campeonato Paulista, João Marcelo marcou um dos gols do time de Campinas, no empate por 2 a 2, dia 23 de fevereiro, na Neo Química Arena, e chamou a atenção da diretoria corintiana.

João Marcelo estreou no time profissional do Guarani na última rodada da Série B do Brasileiro de 2024, contra o Brusque, fora de casa. Nesta temporada, o atacante retornou ao Sub-20 para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele marcou cinco gols em cinco jogos. No Campeonato Paulista, João Marcelo participou de 11 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Guarani espera contar com atacante João Marcelo na Série C do Brasileiro

Por causa do bom desempenho, o próprio Guarani está tentando ampliar o contrato do jogador. O clube ofereceu reajuste salarial e multa rescisória para renovar o atual vínculo, que se encerra em janeiro de 2026.

Apesar de não ter tido êxito nas conversas com o estafe do jogador, o Guarani somente vai aceitar uma saída de João Marcelo, antes do fim do contrato, mediante pagamento de uma compensação financeira. A ideia do clube de Campinas é contar com o atacante na Série C do Brasileiro, mesmo sabendo que ele poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano.