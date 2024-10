Em noite inspirada, Fausto Vera garante empate do Atlético-MG

Fausto Vera festeja o gol de empate do Atlético-MG no Castelão (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 17/10/2024 - 00:42 • Belo Horizonte

De cabeça, Fausto Vera garantiu o empate de 1 a 1 do Atlético-MG com o Fortaleza, na Arena Castelão, na noite de quarta-feira (16). O argentino, logo no início da segunda etapa, cabeceou como um camisa 9 contra o gol de João Ricardo, sem chances para o goleiro adversário.

O volante alvinegro chega ao segundo gol com a camisa do Galo, segundo também no Campeonato Brasileiro. No lance, aos dois minutos da etapa final, Alisson carregou a bola pela direita, tocou para Igor Gomes que encontrou Palacios livre. O colombiano fez o cruzamento para a grande área e, de cabeça, Fausto Vera cabeceou no canto direito do goleiro tricolor.

Além do gol, o argentino foi peça importante no esquema de Gabriel Milito, ocupando espaços, criando jogadas e oferecendo alternativas no setor ofensivo.

Com o empate, o Galo continua na nona posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. O time cearense, com 56 pontos, permanece na terceira colocação. O Atlético Mineiro ainda tem um jogo atrasado contra o Athletico-PR.

O Fortaleza chegou para a partida com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o time mineiro vinha de uma série de três vitórias, um empate e uma derrota.