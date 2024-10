Com dois a menos, Fortaleza segura empate com Atlético-MG no Brasileirão

Tinga e Palacios disputam a jogada no Castelão durante Fortaleza 1 x 1 Atlético-MG (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 23:52 • Fortaleza (CE)

Com dois jogadores a menos, o Fortaleza segurou o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão abriu o placar com Marinho, mas Fausto Vera igualou o marcador no início da segunda etapa. Com 56 pontos, o Fortaleza se manteve em terceiro lugar. O Atlético Mineiro chegou aos 41 e continua em nono.

Como foi a partida?

Na etapa inicial, o Atlético-MG teve a primeira grande chance. Saravia aproveitou a bola na intermediária e soltou a bomba no travessão. O Fortaleza respondeu na sequência com Marinho acionado na área, cortando a defesa e finalizando com força para estufar a rede: 1 a 0.

O Leão ainda teve duas boas oportunidades com Moisés, mas o meia-atacante não acertou a meta defendida por Everson. No fim, Igor Gomes quase empatou, ao receber cruzamento de Bruno Fuchs e dar um carrinho na bola, que foi carinhosamente pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Atlético-MG aumentou a intensidade e igualou o marcador aos dois minutos. Fausto Vera aproveitou cruzamento de Palacios e cabeceou para o fundo da rede. Na sequência, Alisson cobrou a falta na trave e quase virou o duelo. O Fortaleza sofreu com as expulsões de Marinho e Tinga, mas o Galo só pressionou e apertou o adversário nos acréscimos. Robert e Caio Maia tiveram grandes oportunidades, mas o goleiro João Ricardo salvou o Laion nas duas vezes e garantiu um ponto para a equipe de Vojvoda.

O que vem por aí?

No sábado (19), o Atlético-MG vira a chave e encara o Vasco, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Galo venceu o confronto de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar.

Por outro lado, o Fortaleza tem 10 dias para se preparar e visitar o Palmeiras no sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza 1 x 1 Atlético-MG - Brasileirão

30ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de outubro de 2024, às 21h45m (hora de Brasília).

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

🥅 Gols: Marinho, 14'/1ºT (1-0); Fausto Vera, 2'/2ºT (1-1).

🟨 Cartões amarelos: Bruno Pacheco (FOR); Palacios, Paulo Vitor e Caio Maia (CAM).

🟥 Cartões vermelhos: Marinho e Tinga (FOR).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Pedro Augusto), Hércules e Emmanuel Martínez (Yago Pikachu); Marinho, Lucero (Breno Lopes) e Moisés (Renato Kayzer/Zé Welison)).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Igor Rabello, Bruno Fuchs e Mariano; Fausto Vera, Paulo Vitor (Otávio) e Igor Gomes (Robert); Alisson (Scarpa), Alan Kardec e Palacios (Caio Maia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

Rafael Klein expulsou dois jogadores do Fortaleza no jogo contra o Atlético-MG (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)