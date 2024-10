Duelo de argentinos: Milito, do Atlético-MG, encara a estabilidade de Vojvoda

Gabril Milito (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 16/10/2024 - 19:09 • Belo Horizonte

Na noite desta quarta-feira (16), o Atlético-MG entra em campo para enfrentar o Fortaleza, às 21h45 (de Brasília), na Arena Castelão, em uma disputa de qual comandante argentino levará a melhor: a estratégia de Milito ou a estabilidade de Vojvoda?

De um lado, Gabriel Milito, anunciado pelo Galo em março deste ano e que completa hoje 200 dias desde o primeiro jogo no comando do clube mineiro. Com uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG chega até a 30° rodada com 40 pontos, na 9° colocação.

No entanto, o Galo é o único clube brasileiro a disputar a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. No torneio nacional, o time de Milito enfrenta o Vasco no próximo sábado (19), pelo jogo de volta das semifinais, e na competição continental enfrenta o River Plate, também pela semi, no próximo dia 22.

Gabriel Milito (Marco Miatelo/AGIF)

Na ponta da tabela figura o time de Juan Pablo Vojvoda. O argentino foi anunciado pelo Fortaleza em 04 de maio de 2021. De lá até aqui, foram 263 jogos, com 130 vitórias. Na atual temporada, o Leão está invicto como mandante no Brasileiro, com 12 triunfos consecutivos.

Focado no torneio nacional, o time cearense foi eliminado pelo Vasco na terceira fase da Copa do Brasil, em maio, e de despediu da Sul-Americana no fim de setembro, ao ser batido pelo Corinthians nas quartas de final da competição.

Juan Pablo Vovjoda (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

O primeiro duelo dos argentinos na temporada terminou em igualdade. Na Arena MRV, em julho, Breno Lopes abriu o placar para os visitantes e Paulinho marcou o gol do empate para o alvinegro.

Na história do confronto entre Galo x Leão, o time mineiro tem retrospecto favorável em Campeonatos Brasileiros. Em 17 jogos, são sete vitória para o Atlético-MG, com quatro empates e seis derrotas. O clube de Belo Horizonte marcou 33 gols e sofreu 23.

Em território cearense, foram nove jogos disputados, com quatro triunfos para o Galo, dois empates e três derrotas.

Mesmo com um time misto, Gabriel Milito quer surpreender e quebrar o jejum de vitórias contra os times que estão G-4, enquanto Juan Pablo Vojvoda confia na consistência do Leão e no apoio da torcida para continuar no topo.