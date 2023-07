Titular da lateral-esquerda e voz ativa no elenco do Atlético-MG, Guilherme Arana cobrou uma mudança de postura do plantel alvinegro, para reencontrar o caminho das vitórias. Para ele, é inadmissível que o Galo brigue, apenas, no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Confira o que foi dito: