Ao fim da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, os objetivos dos clubes na competição nacional já começam a se definir. Neste momento da competição, o Cruzeiro, entre os clubes mineiros, ocupa a posição mais alta da tabela de classificação do Brasileirão, na 9ª colocação, com 21 pontos, seguida do Atlético-MG, na 12ª, com 20 tentos, e América-MG na 20ª, com apenas nove.