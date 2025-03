Atlético-MG se prepara para maratona de jogos em abril e maio

O Atlético-MG, depois da conquista do hexacampeonato mineiro, prepara-se para uma maratona de jogos nos próximos dois meses, a partir da estreia no Campeonato Brasileiro, dia 29, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30. Serão 19 partidas pelo Brasileiro, Copa Sul-Americana e terceira fase da Copa do Brasil.

Até o da 1º de junho, haverá jogos nos meios e nos fins de semana, sem folga no calendário. Depois da final do Mineiro, sábado passado (15), os jogadores do Atlético-MG ganharam três dias de folga e já voltaram aos treinos na quarta-feira (19).

O técnico Cuca está aproveitando para fazer ajustes na equipe do Atlético-MG, que nesta temporada já disputou 13 partidas, sem contar as três primeiras rodadas do Mineiro em que foi escalado um time alternativo, com jogadores da base.

Outra preocupação para o técnico Cuca são as viagens desgastantes para a primeira fase da Copa Sul-Americana. O Atlético-MG terá de jogar em Cusco, no Peru, a 3400m de altitude, em Caracas, na Venezuela, e em Iquique, no norte do Chile.

A estreia na Sul-Americana, contra o Cienciano, será em 1º de abril, apenas três dias após o jogo contra o Grêmio, pelo Brasileiro. O Atlético-MG terá de se deslocar de Porto Alegre a Cusco, no Peru, numa distância de 2.822 km – o clube deve seguir direto, se voltar a Belo Horizonte.

Veja a sequência de jogos do Atlético-MG a partir da estreia no Brasileiro:

29/03: Grêmio – Brasileiro – Porto Alegre 01/04: Cienciano – Sul-Americana – Cusco (Peru) 06/04: São Paulo - Brasileiro - Mineirão 10/04: Deportes Iquique – Sul-Americana – Belo Horizonte 13/04: Vitória – Brasileiro – Arena MRV 16/04: Santos – Brasileiro - Santos 20/04: Botafogo – Brasileiro – Arena MRV 23/04: Caracas – Sul-Americana - Caracas 27/04: Mirassol – Brasileiro – Mirassol (SP) 30/04: Jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil 04/05: Juventude – Brasileiro – Caxias do Sul (RS) 08/05: Deportes Iquique – Sul-Americana – Iquique (Chile) 11/05: Fluminense – Brasileiro – Arena MRV 15/05: Caracas – Sul-Americana – Belo Horizonte 18/05: Cruzeiro – Brasileiro - Mineirão 21/05: Jogo de volta pela 3ª fase da Copa do Brasil 25/05: Corinthians – Brasileiro – Arena MRV 29/05: Cienciano – Sul-Americana – Arena MRV 01/06: Ceará – Brasileiro – Fortaleza

Como o Atlético-MG terá de disputar duas partidas com portões fechados, por causa de uso de sinalizadores pela torcida – o clube ainda recorre da punição imposta pela Conmebol – os dois primeiros jogos pela Copa Sul-Americana poderão ser realizados no Independência.

A previsão para liberação da Arena MRV, após implantação da grama sintética, é 12 de abril, então o primeiro jogo pelo Brasileiro, dia 6, contra o São Paulo, ainda será no Mineirão.

A CBF ainda não detalhou as primeiras rodadas do Brasileiro, com exceção da primeira – na lista acima foram consideradas as datas bases. E o Atlético-MG ainda aguarda o sorteio para conhecer o adversário e o mando de campo dos jogos pela terceira fase da Copa do Brasil.