Atlético-MG: Cuca ganha reforço no ataque para Brasileiro

Depois de quase ser negociado com o Vasco, o atacante colombiano Brahian Palacios está novamente à disposição do técnico Cuca. O jogador colombiano participou normalmente dos treinos do Atlético-MG tanto na quarta-feira (19) quanto na quinta-feira (20), na reapresentação dos jogadores após a folga desde a conquista do hexacampeonato mineiro.

Palacios, que se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, não joga desde a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em 9 de fevereiro. Na temporada, o colombiano, atuou em cinco partidas, sempre começando no banco de resevas.

O atacante Hulk, no entanto, ainda não voltou a treinar normalmente com os companheiros. Ele chegou a entrar em campo nos minutos finais da derrota por 1 a 0 para o América, na final do Campeonato Mineiro, sábado (15), mas retornou ao tratamento desde quarta-feira (20), na Cidade do Galo.

Hulk se machucou no segundo jogo da semifinal do Mineiro, a vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, em Sete Lagoas, em 22 de fevereiro, e ficou de fora de duas goleadas do Atlético-MG: 4 a 1 Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil, e 4 a 0 América, na primeira partida da decisão do Mineiro.

Técnico Cuca aguarda liberação dos atacantes Hulk e Júnior Santos (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Atacante Júnior Santos espera estar à disposição para jogo com o Grêmio

Outro atacante que ainda se recupera de contusão é Júnior Santos, o principal investimento do Atlético-MG para a temporada. Ele lesou a panturrilha direita num treino e não joga desde a vitória por 3 a 0 sobre o Itabirito, em 12 de fevereiro, na última rodada da primeira fase do Mineiro.

- Tive uma contusão um pouco complicada. Consegui evoluir bem. A ideia é que eu possa voltar contra o Grêmio, mas vamos com calma. Dia a dia, ver minha evolução. Mas espero que contra o Grêmio eu possa estar com meus companheiros – afirmou Júnior Santos, referindo-se à estreia do Atlético-MG no Brasileiro, dia 29, na Arena do Grêmio, às 18h30.

Júnior Santos disputou apenas quatro jogos pelo Atlético-MG: foi titular no empate por 1 a 1 com o América e na vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova e entrou contra Athletic (1 a 0) e Itabirito (3 a 0).

Mesmo assim, não deixou de comemorar a conquista do título mineiro:

- O que existe é a felicidade de sair de quase eliminado para campeão. O grupo está de parabéns, teve uma reviravolta incrível e ainda conseguimos ser campeões – disse o atacante Júnior Santos.