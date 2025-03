Diretor do Atlético-MG avisa que clube quer segurar Deyverson

O diretor de futebol do Atlético-MG, Victor Bagy afirmou, nesta quinta-feira (20), que o clube tem interesse manter o atacante Deyverson, que recebeu boa proposta do Fortaleza. O dirigente do Galo também revelou que há um gatilho no contrato do jogador que permite a extensão do vínculo.

- É um jogador que tem protagonismo, tem espaço. Nós gostaríamos que ele permanecesse – afirmou Victor Bagy, em entrevista ao “Charla Podcast”.

Victor Bagy destacou a importância de Deyverson no grupo atleticano:

- A gente tem que ter muita tranquilidade para conduzir uma situação como essa. O Deyverson é um jogador importante, um jogador que chegou com protagonismo que talvez muita gente não esperasse. Foi um jogador que nos colocou em uma final de Libertadores, fazendo quatro gols decisivos. É um jogador que temos que tratar com bastante atenção, bastante carinho – avisou o dirigente.

Contrato de Deyverson pode ser renovado por gatilhos

O ex-goleiro contou que o contrato atual de Deyverson com o Atlético-MG, válido até o fim da temporada, pode ser estendido automaticamente:

- Não é simplesmente porque existe uma proposta que nós temos que sair negociando. Foi feito um contrato, existem alguns gatilhos que também podem dar uma renovação para a próxima temporada. Tem que ser analisado com calma. Temos tempo até o fechamento da janela. É um jogador importante para o elenco, uma característica única que temos. Tem que ser conduzido de forma muito sensata para não cometermos nenhum tipo de equívoco – disse Victor Bagy.

➡️Permanência de Deyverson será definida em breve

A proposta do Fortaleza para Deyverson, de 33 anos, contempla aumento salarial e teria duração de três anos. O atacante foi contratado pelo Atlético-MG junto ao Cuiabá em agosto do ano passado e já disputou 35 jogos com a camisa do Galo, com oito gols e duas assistências.

Nesta temporada, no entanto, o jogador perdeu espaço com o técnico Cuca. Ele atuou em 12 partidas (ficou de fora apenas da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, pelo Mineiro), mas foi titular apenas no primeiro tempo da estreia na Copa do Brasil, a vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis, em Tocantinópolis (TO).