Dudu é apresentado no Atlético-MG e comenta sobre bastidores

Dudu foi oficialmente apresentado com a camisa do Atlético-MG. O jogador assinou contrato até o fim de 2027 e vestirá a camisa 92, escolhida pela torcida atleticana. Em conversa com a imprensa, Dudu revelou que segundo vários amigos atleticanos ele tem a "cara do Galo".

- Eu tenho muitos amigos atleticanos e eles sempre falavam que era um sonho ver eu vestir a camisa do Galo, que eu tenho a cara do Galo, que o meu futebol combina com o Galo.

Dudu foi questionado sobre a relação com o gramado sintético. No Palmeiras, conviveu com este tipo de gramado, mas fez parte da campanha de jogadores a favor da grama natural. No Atlético, o atacante vai encontrar o gramado artificial na Arena MRV.

Segundo Dudu, ele prefere o gramado natural, mas entende a mudança e mostrou confiança para que o Atlético torne a Arena MRV em uma fortaleza.

- Ainda não entrei no gramado da Arena, não pude entrar ali dentro do campo. Mas tenho certeza que deve ser bom. Acho que se perguntar para 90% dos jogadores, eles vão preferir o gramado natural. E eu também sou desses jogadores que preferem o natural. Mas a gente sabe que o nosso país está cada vez mais tendo o gramado sintético. E aqui no Atlético, aqui no Galo, não é diferente. A gente tem a grama sintética e a gente vai procurar fazer desse campo sintético a nossa fortaleza, o nosso estádio, para a gente poder conquistar várias vitórias e conquistar títulos aqui dentro do nosso estádio na nossa grama sintética.

Posição que vai atuar

Dudu é um jogador versátil no meio para frente, podendo atuar de ponta, ou mais centralizado, como um camisa 10. O jogador revelou que ainda não conversou com o Cuca como será utilizado, mas confia no treinador, que o conhece desde a base.

- Ainda não tive essa conversa com o Cuca. Mas ele sabe, ele me conhece muito bem, desde muito novo, desde quando eu tava subindo pro profissional, ele foi já meu treinador. Trabalhamos junto no Palmeiras, então ele sabe muito bem o que extraiu o melhor de mim dentro do campo e eu espero que ele possa extrair o melhor de mim pra gente fazer um Atlético muito forte.