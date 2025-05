Parte da torcida do Atlético-MG critica algumas peças do elenco, entre eles está Igor Gomes, meia reserva do Galo. Apesar disso, o meio-campista soma dois gols na temporada, e ambos foram em momentos decisivos.

O primeiro gol marcado foi contra o Vitória, no Brasileirão. Igor Gomes entrou aos 39 minutos da segunda etapa, quando o Galo perdia por 2 a 1. Foram necessários apenas três minutos em campo para que o camisa 17 empatasse a partida para o alvinegro.

No jogo do último domingo, novamente o meia foi decisivo vindo do banco. Igor Gomes entrou 32 minutos da etapa final. No final dos acréscimos, marcou o gol da vitória do Galo sobre o Fluminense, por 3 a 2.

Além dos dois gols na temporada, Igor deu também uma assistência, no jogo contra o Deportes Iquique, em que o Galo foi derrotado.

Igor Gomes já possui mais gols nesta temporada do que em 2024. No ano passado, marcou apenas uma vez.

Números pelo Galo

Igor Gomes chegou ao Atlético em 2022, e soma 115 jogos pelo clube nestes três anos de Galo. Desde que chegou, o meia figura entre os reservas, mas sempre entrando nos jogos. O alto número de partidas com a camisa atleticana prova isso.

Ao total, Igor marcou oito gols e deu oito assistências utilizando a camisa do Atlético. O meia é o reserva imediato da posição.

Momento do Atlético no Brasileirão

O Atlético-MG vive bom momento dentro do Brasileirão. O Galo após um péssimo início de Campeonato Brasileiro, vem de quatro jogos de invencibilidade, e alcançou o G6 da competição.

Vale lembrar que o início do Galo neste Brasileirão não foi nada positivo. Nas quatro primeiras partidas foram duas derrotas e dois empates. A campanha da equipe neste recorte se tornou a pior do clube desde que o campeonato passou a ser disputado no atual formato, de forma de pontos corridos e com 20 clubes.

O Galo tinha cerca de 33% de aproveitamento após esses quatro jogos. Foram três gols marcados e seis sofridos. Os dois pontos somados até aquele momento renderam a amarga vice-lanterna do campeonato para o Atlético.

A partir do jogo contra o Botafogo na quinta rodada, o Atlético virou a chave no Brasileirão. De la para cá foram quatro jogos, com três vitórias e um empate, o Galo conquistou 10 dos 12 pontos possíveis. Com isso, o alvinegro alcançou o G6 do torneio, e mira chegar ainda mais longe.