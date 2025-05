Atlético-MG precisa vencer jogos restantes para avançar na ‘Sula’

O Atlético-MG busca embalar de vez na temporada. O Galo vem de uma vitória na raça, no modo atleticano de ser, contra o Fluminense e precisa manter a pegada para classificar na Sul-Americana.

Nesta quinta-feira, o Galo vai em busca de três pontos na Sul-Americana, contra o Caracas, na Arena MRV. O Atlético era líder do Grupo H, mas após resultado vexatório contra o Deportes Iquique, a equipe perdeu a posição.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo classifica diretamente para as oitavas de final. Quem termina em segundo disputa um playoffs contra um time oriundo da Libertadores.

Logo, a liderança é o que interessa para um clube do calibre do Atlético. E para conseguir classificar, o Galo já sabe o que precisa fazer. Os mineiros atualmente possuem cinco pontos, mesma pontuação do Caracas, adversário desta quinta-feira, e um a menos do que o líder Cienciano, que possui seis.

O Galo enfrenta as duas equipes e jogando na Arena MRV, que pode ser um trunfo. O Cienciano enfrenta o Deportes Iquique, jogando em casa, nesta rodada, logo, o provável é uma vitória do líder do grupo. O Atlético precisa vencer o Caracas para seguir na cola do adversário.

Assim, na última rodada o Galo chegaria com chances de passar como primeiro do grupo, precisando derrotar o Cienciano, jogando em casa.

Com isso, o Atlético precisa vencer as duas partidas restantes para classificar sem correr nenhum tipo de risco na competição.

Invicto jogando em casa

Como mandante, o Atlético ainda não foi derrotado nesta temporada. São 12 partidas, oito vitórias e quatro empates. Com isso, a Arena MRV pode ser a força necessária para que o Galo avance na competição.

Na Arena MRV, o Atlético ainda atuou apenas uma vez. O estádio passava por obras para melhoria da acústica e troca do gramado natural por sintético desde dezembro do ano passado. Na reestreia do Galo em sua casa, os atleticanos derrotaram o Fluminense por 3 a 2, em jogo com muitas emoções, no estilo atleticano.