Após gesto polêmico, Bernard pede desculpas à torcida do Atlético-MG: 'Não vai acontecer novamente'

Nesta quinta-feira (16), o Atlético venceu o Juventude por 2 a 1, na Arena MRV, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Autor de um dos gols, Bernard reconheceu que o time não teve uma boa atuação. Ele também explicou sua comemoração provocativa e fez questão de pedir desculpas à torcida alvinegra.

Nesta quinta-feira (16), o Atlético venceu o Juventude por 2 a 1, na Arena MRV, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Autor de um dos gols, Bernard reconheceu que o time não teve uma boa atuação. Ele também explicou sua comemoração provocativa e fez questão de pedir desculpas à torcida alvinegra.

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Ao analisar o desempenho da equipe, Bernard destacou que o grupo precisa evoluir coletivamente. Segundo o jogador, é fundamental que cada atleta assuma sua responsabilidade e trabalhe para melhorar, sem buscar culpados ou transferir erros para os companheiros.

— Parar de olhar para o colega e apontar para um ou para outro e começar a olhar para si mesmo para fazer o diferente. Eu tento dar o meu melhor sem preocupar o que o outro faz ou deixa de fazer. Sentimos que fizemos um jogo muito abaixo tecnicamente e isso dificulta mais ainda nosso estilo de jogo. Vamos parar e conversar. Conversamos no vestiário após o jogo. Espero que as coisas vão se encaixar e a gente voltar a ter boas performances — afirmou Bernard

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Bernard pediu desculpas pela comemoração

Bernard também comentou sobre a comemoração após o gol, quando colocou as mãos nos ouvidos em direção à torcida. O jogador reconheceu que a atitude não foi adequada, explicou o contexto do momento e assumiu o erro. Por fim, fez questão de pedir desculpas aos torcedores pelo gesto.

— Em relação às vaias que eu estava tendo antes do gol, foi uma situação completamente de plano de jogo. Em alguns momentos, eu estava de costas para o gol adversário e não tinha como eu forçar nenhuma jogada, tinha que ficar com a bola para que a gente pudesse de alguma forma encontrar uma jogada melhor — iniciou Bernard

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— Após o gol, acabou saindo à flor da pele, de cabeça quente, coisa que também não pode acontecer. Não é dessa forma que eu tenho que responder as críticas. Eu cheguei a pedir desculpas e peço de novo a quem se sentiu ofendido. Eu sou um cara daqui, sou um cara da base, sou um cara que respeita muito essa camisa, muito essa entidade —

— Peço desculpas. Eu sei que a torcida não reagiu bem, já sei disso, mas uma coisa que eu também não posso apagar e simplesmente mudar a minha postura, porque como eu disse: não é o meu perfil fazer isso e não vai acontecer novamente — finalizou o camisa 11.