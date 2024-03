Atlético-MG contrata Gabriel Milito como novo técnico

🇦🇷 ¡Arriba, Galo!



Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 13:25 • Belo Horizonte (MG)

Gabriel Milito é o novo técnico do Atlético-MG. O clube e o argentino chegaram a acordo para um contrato até dezembro de 2025. Ele substitui Luiz Felipe Scolari no cargo.

O treinador estará em Belo Horizonte para comandar o treino de segunda-feira (25), início da semana de preparação para a ida da final do Campeonato Mineiro.

Gabriel Milito foi anunciado pelo Atlético (Foto: Divulgação / Atlético)

Aos 43 anos e agora no Atlético, Gabriel Milito acumula experiência de quase 10 temporadas como técnico de equipes principais da Argentina e do Chile. A comissão técnica é composta por mais quatro profissionais:

Leandro Ávila (Auxiliar)

Sergio Di Bartolo (Preparador Físico)

Juan Manuel Cortes (Analista de Desempenho)

Patricio Morales (Psicólogo)

A carreira de técnico começou no Estudiantes de La Plata (2015), pelo qual teve uma segunda passagem (2019). Também comandou o Independiente (clube no qual foi revelado como atleta) e o O’Higgins do Chile. Seu último trabalho foi no Argentinos Juniors, onde ficou dois anos e oito meses no comando do time.

Nesse período, o time desenvolveu um estilo de jogo no qual estava entre os de maior posse de bola e arremates a gol da Liga Argentina. Milito chegou a levar o Argentinos Juniors ao quarto lugar geral do país na temporada 2022, garantindo vaga na Libertadores do ano seguinte.