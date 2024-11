Milito revela desgastes físicos de alguns jogadores do Atlético-MG

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, na beira do campo no Maracanã (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 00:04 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (13), o Atlético-MG conseguiu arrancar um ponto importante diante do Flamengo, no Maracanã. O time carioca foi superior durante quase toda a partida e teve a oportunidade de abrir o placar em um pênalti defendido por Everson. O técnico Gabriel Milito, questionado após substituir Hulk por Alisson, aos 24' da etapa inicial, revelou que alguns atletas estão sofrendo com desgastes físicos em função do calendário de jogos, e que o camisa 7 é um deles.

-Temos muitos jogadores com algumas dificuldades físicas, mas temos um grupo para avaliar essas situações. Quando vimos que Hulk esgotou, mudamos e colocamos Alisson no jogo. Ele vinha de uma sobrecarga muscular, ele queria estar no jogo de hoje, sabia que era um momento muito importante para estar presente, mostrou liderança mais uma vez, outro jogador no lugar dele escolheria não jogar hoje, e ele jogou. Isso para mim é muito importante - declarou o treinador.

Flamengo 0x0 Atlético-MG pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Andre Mourao/AGIF)

Além de Hulk, Paulinho já afirmou que vem jogando no sacrifício por sentir incômodos na estrutura óssea em sua perna direita. O jogador iniciou o jogo contra o rubro-negro no banco de reservas, com Deyverson assumindo a vaga.

Aos 17' da segunda etapa, Bernard deu lugar ao camisa 10 alvinegro.

Milito também retratou a situação de Paulinho e de Zaracho, que voltou de lesão há poucas semanas.

-Assim como sabíamos que o Hulk não podia jogar toda a partida, também sabíamos que Zaracho não podia jogar e que Paulinho deveria entra ao decorrer do jogo. Zaracho não podia jogar porque estava cansado, com fadiga muscular. São muitos jogos, e o sacrifício e a preparação são muito grandes.

O que Paulinho tem?

O jogador não revelou com detalhes qual é de fato a sua lesão. Contudo, nas últimas semanas, Paulinho revelou que sofreu uma pancada na perna direita em um treinamento e desde então vem sofrendo com incômodo na estrutura óssea.

O atleta afirmou que o tratamento que vem realizando não é a solução, e não descartou uma possível cirurgia.

-Estou convivendo com a dor todos os dias. O problema já está em um estágio muito avançado e junto da diretoria e comissão, estamos tentando fazer com que eu esteja apto nos jogos mais importantes (...) O tratamento está sendo complicado. Não posso falar muito agora, mas o tratamento não é a solução do problema - ressaltou Paulinho.