Deyverson e a esposa Karina Alexandre na apresentação com o Atlético-MG (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 19:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Tema que ganhou repercussão nos últimos dias, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da escala 6x1 foi abordada por Karina Alexandre, esposa do atacante Deyverson, do Atlético-MG. Após comentar sobre o caso nas redes sociais, a influenciadora e veterinária recebeu críticas de internautas e se tornou um dos assuntos mais comentados na web.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu e Deyverson vivemos de CLT (ou seja, são empregados com contratos que seguem a Consolidação das Leis do Trabalho), mas também somos empresários, então estamos nos dois lados da moeda. Vejo as pessoas lutando pelo fim da escala 6×1. Cientificamente foi comprovado que aumentar mais uma hora de carga horária de segunda a quinta para folgar sexta, sábado e domingo está dando super certo - começou Karina.

- Pessoas estão reclamando ‘Nossa, eu demoro 3h para chegar no meu emprego’, ‘Nossa, eu trabalho todo esse tempo e o dinheiro não dá para nada, porque eu vou no mercado, faço uma compra e acaba o dinheiro do mês’, ‘Ah, eu não tenho qualidade de vida, não consigo viajar’. Gente, mas o que o seu chefe tem a ver com isso? O que o meu chefe tem a ver com isso, o que o chefe do Deyverson tem a ver? Não é culpa deles! - completou.

Após o vídeo viralizar na última terça-feira (13), Karina se manifestou nesta quarta e afirmou que não é contra o fim da escala 6x1. Deyverson e a veterinária estão juntos desde 2020. A PEC prevê o fim da jornada de seis dias de trabalho e um de folga, com redução de 44 para 36 horas semanais.