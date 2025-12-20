Atlético-MG: Confira os detalhes da saída de Fausto Vera para o River Plate

Nesta sexta-feira (19), o Atlético confirmou oficialmente a saída de Fausto Vera para o River Plate. O meio-campista também despertou o interesse do Tigres, do México, mas a negociação foi concluída com os argentinos.

O acordo prevê o empréstimo do jogador por um ano, com opção de compra ao término do vínculo. Pelo negócio, o Atlético receberá uma compensação financeira de 500 mil dólares, valor equivalente a aproximadamente R$ 2,7 milhões.

Caso o River Plate opte pela aquisição definitiva ao final do período de empréstimo, o clube argentino terá de pagar 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 24,8 milhões.

Confira o anúncio do Galo oficializando a saída de Vera:

"O Atlético informa que chegou a um acordo para a transferência por empréstimo do meio-campista Fausto Vera ao River Plate, da Argentina. O jogador será cedido pelo período de uma temporada e haverá opção de compra ao fim do empréstimo."

O jogador também se pronunciou nas redes sociais, veja:

"Obrigalo! Obrigado por tudo, Massa. Tamo junto. Até logo"



(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fausto Vera pelo Atlético

Fausto Vera chegou ao Atlético em agosto de 2024, contratado junto ao Corinthians. Indicado pelo então técnico Gabriel Milito, o volante custou aos cofres do clube cerca de 4,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 24,7 milhões.

O jogador chegou ao clube com a missão de assumir a função de primeiro volante do Galo, posição que vivia um momento de clara carência técnica e de opções no elenco. Apesar de ter tido pouca minutagem no Corinthians, Vera foi escolhido pela diretoria alvinegra para fortalecer o setor e oferecer maior equilíbrio ao meio-campo.

No entanto, o volante não conseguiu se firmar no Galo. Sob o comando de Milito, até acumulou algumas atuações e manteve certa regularidade, mas nunca alcançou a condição de titular absoluto. Com a saída do treinador e a chegada de Cuca, sua situação piorou: Vera perdeu espaço rapidamente e, na maior parte das partidas, sequer chegava a entrar em campo.

Com a chegada de Sampaoli na metade final de 2025, Vera teve oportunidades na equipe, mas não conseguiu apresentar um futebol consistente o suficiente para se firmar no Galo e conquistar a confiança do treinador para a temporada seguinte. Diante disso, o Atlético optou por negociar o jogador, que também demonstrou interesse em deixar o clube. Ao todo, Vera disputou 59 partidas e marcou três gols pelo Galo.