Atlético-MG: Hulk completa um ano sem gol de bola rolando no Brasileirão

O atacante Hulk completou nesta segunda-feira (22) um ano sem marcar gol com a bola rolando no Campeonato Brasileiro. O jejum do atleta do Atlético-MG chegou a 27 partidas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A última vez que o camisa 7 marcou um gol sem ser de bola parada no Brasileirão aconteceu em 22 de setembro de 2024. Na ocasião, o Galo venceu o Bragantino por 3 a 0, na Arena MRV, pela 27ª rodada da Série A.

Hulk começou o jogo no banco de reservas e entrou aos 29 minutos do segundo tempo na vaga do atacante Cadu. Três minutos depois, ele balançou as redes ao aproveitar o lançamento de Everson e a "casquinha" de Deyverson para sair na cara do gol e tocar na saída do goleiro.

continua após a publicidade

Desde então, Hulk fez seis gols com a camisa alvinegra na competição: três de falta (Palmeiras), dois de pênaltis (Grêmio e Mirassol) e um olímpico (Bahia).

Já em todas as competições, Hulk possui um jejum de pouco mais de três meses. O último gol com a bola rolando foi em 14 de julho, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana contra o Godoy Cruz, na Arena MRV - o camisa 7 balançou as redes nos acréscimos e decretou a virada do Atlético na partida.

continua após a publicidade

A partir daí, contudo, o atacante de 39 anos não fez mais gol nem de bola parada. O jogador está há oito jogos em branco, sendo quatro pelo Brasileiro, dois pela Sul-Americana e dois pela Copa do Brasil.

Na atual temporada, Hulk tem 16 gols em 46 jogos. Ao todo, com a camisa do Galo, o atacante fez 130 gols em 269 partidas.

➡️ Veja mais notícias do Atlético-MG

Torcida do Atlético-MG protesta em aeroporto

Em momento turbulento na temporada, o Atlético-MG presenciou mais uma situação de pressão. Ao retornar do Rio de Janeiro com mais uma derrota, dessa vez para o Botafogo, em jogo válido pela 24ª rodada, o elenco foi cobrado por membros de torcidas organizadas no Aeroporto de Confins.

A última vitória do Atlético aconteceu há mais de um mês, contra o Godoy Cruz-ARG, fora de casa, por 1 a 0, pela Sul-Americana. Naquela altura, o treinador ainda era Cuca.

Em seguida, o time perdeu cinco jogos (São Paulo, Cruzeiro, Vitória, Cruzeiro novamente e Botafogo) e empatou outros dois confrontos (Santos e Bolívar).

O técnico Jorge Sampaoli ainda busca a primeira vitória desde o seu retorno. Até agora, são quatro partidas, com duas derrotas e dois empates. Vale destacar que, nos últimos três jogos, o Atlético-MG teve um jogador a mais em campo, mas não conseguiu vencer.