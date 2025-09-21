menu hamburguer
Atlético Mineiro

Torcida do Atlético-MG protesta em aeroporto após nova derrota: ‘Último aviso’

Equipe mineira acumula sete jogos sem vencer e vê pressão aumentar

Hulk também foi cobrado por torcedores (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraHulk também foi cobrado por torcedores (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 21/09/2025
10:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vivendo um momento turbulento na temporada, o Atlético-MG presenciou mais uma situação de pressão. Ao retornar do Rio de Janeiro com mais uma derrota, dessa vez para o Botafogo, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco foi cobrado por membros de torcidas organizadas no Aeroporto de Confins.

Victor, um dos ídolos do clube e atual diretor de futebol, além do goleiro Everson e do lateral Guilherme Arana, foram conversar com os torcedores.

Nas imagens, durante a fala de Arana, foi possível ouvir um torcedor dizendo que era o “último aviso”. O lateral tentou explicar o momento ruim da equipe.

— Já fui torcedor. Tenho um irmão que é torcedor. Cabe a mim, ao Everson, vamos repassar essa insatisfação. O grupo está ciente — afirmou Arana.

Durante a conversa, outros torcedores também cobraram Hulk, um dos maiores ídolos recentes da história do clube. O atacante Junior Santos foi outro alvo das críticas.

— A gente não culpa um ou outro, é todo mundo. Até o Hulk que é o maior ídolo — disse um dos torcedores.

— Arana, manda o Junior Santos embora pelo amor de Deus — completou.

Atlético-MG perdeu fora de casa (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Atlético-MG perdeu fora de casa (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Momento ruim do Atlético-MG

A última vitória do Atlético aconteceu há mais de um mês, contra o Godoy Cruz (Argentina), fora de casa, por 1 a 0, pela Sul-Americana. Naquela altura, o treinador ainda era Cuca.

Em seguida, o time perdeu cinco jogos (São Paulo, Cruzeiro, Vitória, Cruzeiro novamente e Botafogo) e empatou outros dois confrontos (Santos e Bolívar).

O técnico Jorge Sampaoli ainda busca a primeira vitória desde o seu retorno. Até agora, são quatro partidas, com duas derrotas e dois empates. Vale destacar que, nos últimos três jogos, o Atlético-MG teve um jogador a mais em campo, mas não conseguiu vencer.

circulo com pontos dentroTudo sobre

