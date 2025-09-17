Atlético-MG informa gravidade da lesão de destaque do time

O Atlético-MG informou que o atacante argentino Tomás Cuello será submetido a cirurgia após sofrer uma grave lesão no tornozelo esquerdo. O diagnóstico apontou fratura da fíbula associada à ruptura de ligamento, o que exige procedimento cirúrgico para correção.

O jogador se machucou durante o empate por 2 a 2 com o Bolívar, em La Paz, na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (17). Aos 32 minutos do primeiro tempo, Cuello tentou interceptar um passe no setor ofensivo e machucou o tornozelo. Ele deixou o campo chorando e foi encaminhado diretamente ao hospital Alemana, na capital boliviana.

Após exames de imagem, foi constatada a gravidade da lesão. O tornozelo foi imobilizado, e o atleta recebeu medicação para suportar o retorno ao Brasil. Em Belo Horizonte, Cuello passará por avaliações complementares antes da definição do procedimento cirúrgico e do início do processo de recuperação.

Em comunicado oficial, o Atlético desejou força ao argentino e destacou que o departamento médico dará todo o suporte necessário ao jogador. A expectativa é que a recuperação seja longa, o que significa um desfalque importante para a equipe em um momento decisivo da temporada.

O empate na Bolívia deixou a definição da vaga para o jogo de volta, marcado para a próxima semana, em Belo Horizonte. Além da altitude de quase quatro mil metros, o duelo ficou marcado pela lesão de Cuello, que gerou comoção entre companheiros e adversários no gramado do Estádio Hernando Siles.

