O Atlético-MG derrotou o Caracas por 3 a 1 nesta quinta-feira, na Arena MRV, pela Copa Sul-Americana. O Galo dominou a partida e poderia ter vencido por muito mais. O jogo foi um festival de gols perdidos. Apesar disso, os mineiros venceram e são líderes momentâneos do Grupo H. Com o resultado, o Galo precisa vencer o Cienciano em casa, na última rodada do Grupo H, para garantir a classificação direta para as oitavas de final. Se empatar, fica em segundo, e terá que jogar uma repescagem contra um terceiro colocado de grupo vindo da Copa Libertadores. Caso perca, terá que torcer para que o Caracas nao vença o Iquique no outro jogo para não ser eliminado.

Como foi o jogo

O Atlético foi o dono da primeira etapa. O Galo foi criando chances atrás de chances, até que aos 19, Hulk cobrou falta no travessão, quase marcando um golaço.

Aos 23, foi a vez do Caracas levar perigo. Echenique finalizou para milagre de Everson, no rebote o atacante mandou para fora.

Quatro minutos depois, Cuello cruzou para a área e Edet mandou contra o próprio gol, marcando um a zero para o Galo.

Daí para frente foi uma pilha de chances perdidas do Atlético. Júnior Santos, Cuello e Hulk perderam boas chances. Saravia ainda acertou o travessão.

No começo da segunda etapa, Júnior Santos cruzou, e Cuello cabeceou para o fundo das redes. Ampliando o placar.

Aos 10 minutos, o VAR chamou o árbitro para checar possível pênalti para o Caracas. O árbitro assinalou a penalidade, que foi convertida por De Santis.

Júnior Santos teve nova grande chance, quase na pequena área, mas isolou, sem levar perigo.

Aos 22 minutos, Igor Gomes fez um belíssimo lançamento para Scarpa. O camisa 10 recebeu dentro da área e tocou para o meio. Rony apareceu para empurrar para as redes.

O Galo seguiu até o final buscando marcar mais gols e aumentar a vantagem, mas não conseguiu. Scarpa quase marcou um gol olímpico, mas ficou na trave.

O que vem por aí

O Galo volta a entrar em campo neste domingo, contra o Cruzeiro. A partida será no Mineirão, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O Caracas por sua vez, só volta a atuar no dia 29, novamente pela Sul-Americana, contra o Iquique.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 3 X 1 CARACAS

5ª RODADA FASE DE GRUPOS – SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: quinta-feira (15), 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Edet (contra - 27'/1°T), Cuello (2'/2°T) e Rony (22'/2°T) / De Santis (12'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM) e Vitor Hugo (CAM) / Edet (CAR) e De Santis (CAR)



⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO

Escalação do Galo: Everson; Saravia, Lyanco, Alonso (Vitor Hugo) e Caio Paulista (Patrick); Fausto Vera (Scarpa), Rubens e Bernard (Igor Gomes); Cuello, Júnior Santos e Hulk (Rony).

CARACAS

Benitez; Rito, La Mantia, Edet e Yendis; Rodríguez (Heráldez), Echenique, Vegas (Figueroa), Covea e Hernandez (Correa); De Santis.



🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: José Burgos (URU);

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU);

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).