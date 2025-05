O Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira, contra o Caracas, pela Sul-Americana. A partida será na Arena MRV. Hulk, ídolo atleticano, pode assumir a artilharia isolada do estádio do Galo.

Atualmente, Hulk tem 17 gols marcados na Arena MRV, e está empatado com Paulinho, ex-Galo. O atacante, que agora é do Palmeiras, além de dividir a artilharia do estádio com Hulk, foi quem marcou o primeiro gol da Arena.

Caso marque nesta quinta, Hulk se isolará como o maior artilheiro da Arena MRV, com 18 gols marcados.

Top 10 histórico

Com a camisa do Atlético, Hulk marcou 125 gols e está na 11ª colocação de maiores artilheiros da história do clube, empatado com Nílson.

Caso marque nesta quinta, o atual camisa sete do Galo subiria uma posição e empataria com Nívio, que possui 126 tentos com a camisa atleticana e ocupa a 11ª posição.

Lista de maiores artilheiros do Galo

1°- Reinaldo com 255 gols

2°- Dadá Maravilha com 211 gols

3°- Mário de Castro com 195 gols

4°- Guará com 168 gols

5°- Lucas Miranda com 152 gols

6°- Said com 142 gols

7°- Guilherme com 139 gols

8°- Ubaldo com 135 gols

9°- Marques com 133 gols

10°- Nívio com 126 gols

11°- Hulk e Nílson com 125 gols

Números na temporada

Nesta temporada do Atlético, Hulk é o artilheiro da equipe. O camisa sete atuou em 19 partidas e marcou 11 vezes, além de duas assistências.

Hulk vem tendo minutos preservados na temporada. O atacante não tem atuado em todas as partidas do Galo, com Cuca deixando o camisa sete fora até de viagens, para fazer reforço muscular em Belo Horizonte.

O camisa sete teve uma lesão no fim do Campeonato Mineiro, que o tirou dos gramados por cerca de um mês.