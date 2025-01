Copinha: Atlético-MG vence Francana e avança em segundo no grupo

O Atlético-MG venceu a Francana sem dificuldades por 3 a 0 na última rodada do Grupo 5 nesta quinta-feira, 9, e conseguiu a classificação para a próxima fase da Copinha. A Francana está eliminada. O Guarani, que perdeu nesta rodada para o Nova Iguaçu, conseguiu os mesmos seis pontos do Atlético-MG, mas ficou em primeiro lugar da chave pelos critérios de desempate. Na fase mata-mata, o time mineiro vai enfrentar o Botafogo-SP, enquanto o Guarani encara o Bandeirante.

Como foi o jogo

O Atlético-MG impôs seu domínio sobre a Francana durante toda a primeira etapa. Logo aos seis minutos, surgiu a primeira grande chance: Pedro Ataíde fez uma excelente jogada e deixou Alisson cara a cara com o goleiro. Michel fez uma grande defesa e, no rebote, Jonathan acertou a trave. O gol veio aos 30 minutos, quando Pedro Ataíde foi travado dentro da área. No rebote, Gabriel Pfeifer não desperdiçou, chutando rasteiro no canto, sem chances para o goleiro.

A Francana até tentou reagir, mas pecou pela falta de organização e pela afobação de seus jogadores. Mesmo assim, conseguiu assustar em um chute de longa distância de João Victor, obrigando o goleiro do Galo a trabalhar. Enquanto isso, o Galo manteve a calma, aproveitando os espaços e avançando com precisão até encontrar o momento certo para balançar as redes.

Na volta do segundo tempo, Pedro Ataíde tranquilizou a torcida logo cedo, ao marcar um golaço aos 5 minutos. O time mineiro passou a administrar a partida, se poupando pensando na fase mata-mata.

No finalzinho, Kauã Rodrigo aproveitou grande jogada de Pascini e só empurrou para o fundo das redes, decretando o placar final da partida.

✅ FICHA TÉCNICA

FRANCANA 0 X 3 ATLÉTICO-MG

3ª RODADA - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9/1/2025 - 21h30

📍 Local: Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho, Franca (SP)

🥅 Gols: Gabriel Pfeifer, aos 30’ do 1ºT; Pedro Ataíde, aos 5’ e Kauã Rodrigo, aos 43’ do 2ºT

🟨 Cartões amarelos: Hugo (FRA)

⚽ ESCALAÇÕES

FRANCANA (Técnico: Luiz Gustavo Viola)

Michel; José Eduardo, Christian, Hugo e Luan; Kauã, Rikelme, João Victor e Dieguinho; Breno e Enilton.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Leonardo Silva)

Pedro Cobra; Lucas Souza, Vitão, Kazim e Pedro Oliveira; Jhonathan, Índio, Gabriel Pfeifer e Mathias; Alisson e Pedro Ataíde.