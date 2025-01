Copinha: com gol no início e no fim, Fluminense derrota Linense

O Fluminense venceu o Linense por 2 a 0 nesta quinta-feira (0), em partida válida pela 3ª rodada do grupo 10 da Copinha 2025, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em São Paulo. Vagno e Raphael (contra) marcaram para a vitória do Tricolor Carioca.

Já classificado, o Fluminense garantiu a liderança do grupo, com nove pontos na tabela. O Linense, também classificado para a próxima fase, ficou na segunda colocação, com seis pontos.

Como foi Linense 0x2 Fluminense?

O Fluminense começou melhor e rapidamente abriu o placar, com Vagno. Em cobrança de falta, o camisa 16 do Tricolor cobrou rasteiro, a bola passou pela barreira e entrou no canto do goleiro. O time carioca seguiu no ataque e quase ampliou a vantagem com chute de fora da área de Wesley Natã, mas Cauã defendeu. O goleiro do Linense apareceu de novo no final da primeira etapa, ao evitar o gol de Matheus Pedro.

Linense e Fluminense pela Copinha 2025 (FOTO: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC)

Na volta do intervalo, o Linense quase empatou com Inácio, mas parou no goleiro Kevyn. Na jogada seguinte, o Fluminense respondeu, mas perdeu as duas chances que teve. Logo depois, em nova cobrança de falta para o Tricolor, Gorgulho acertou a trave. Após isso, o jogo ficou morno, com ambas as equipes criando poucas oportunidades, até que o último lance. João Lourenço fez fila pelo lado esquerdo, limpou a defesa do Linense e tocou para o meio, Raphael acaba batendo na bola e marcando contra. Final de jogo, 2 a 0 para o Fluminense.

O que vem pela frente para Fluminense e Linense?

Com a vitória desta quinta-feira, o Fluminense chegou aos 9 pontos e ficou com a liderança do Grupo 10. O Tricolor Carioca irá encarar o CRB na próxima fase. Também classificado, o Linense encara o Água Santa na segunda fase da Copinha.

✅ FICHA TÉCNICA

LINENSE 0 x 2 FLUMINENSE

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - GRUPO 10

🗓️ Data e horário: 9 de janeiro de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP)

⚽ Gols: Vagno (8'/1ºT) e Raphael, contra (46'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Erick, Abrahaim e Borá (LIN); Miguel Sampaio, Dohmann e Gorgulho (FLU)

⚽ ESCALAÇÕES

LINENSE (Técnico: Nivaldo Lourenço)

Cauã; Bruno, Raphael, Erick e Abrahaim; Luis Felipe, Inácio e Richard; Henrique, Kayque e Léo Santos.

FLUMINENSE (Técnico: Rômulo Rodriguez)

Kevyn Vinícus; Miguel Sampaio, Gorgulho, Janderson e Vagno; Fabinho, Matheus Pedro, Natan; Wesley Natã, Arthur Henrique e Keven Samuel

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vinicius Nunes Lima dos Santos

🚩 Assistentes: Diogo Cruz Freire e Lucas Rodrigues Antonio