Copinha: Ferroviária bate o Santos e termina como líder do grupo

A Ferroviária fez valer o mando de campo, venceu o Santos na noite desta quinta-feira, 9, por 2 a 1, e ficou com a liderança do Grupo 7 da Copinha com sete pontos. O Peixe, que conquistou seis pontos, ficou com a 2ª posição e também se classificou para a fase mata-mata da competição. Agora, a Ferroviária pega o Vitória, enquanto o Santos encara o São José-RS.

Como foi o jogo

Após empatar com o Tirol na 2ª rodada, o time da casa precisava vencer para ser líder da chave. Assim, a Ferroviária iniciou a partida dominando as ações, mas foi o Santos quem criou as melhores chances de gol. O goleiro Igor precisou trabalhar intensamente, realizando pelo menos quatro defesas importantes em finalizações de dentro e fora da área para impedir o Peixe de abrir o placar.

A melhor oportunidade do Alvinegro Praiano surgiu pelo lado direito, quando Kauan Pereira encontrou Rodrigo Cezar livre de marcação. No entanto, o atacante acabou desperdiçando a chance, mandando a bola para fora.

Só que a Ferroviária voltou mais ligada para a etapa final e foi premiada com a mudança de atitude. Aos 2 minutos, Filipe protagonizou uma ótima jogada pela direita, driblando com habilidade o marcador na linha de fundo. Após escapar, ele fez um cruzamento preciso, colocando a bola na cabeça de Diego. O atacante se antecipou à marcação, venceu três zagueiros na disputa e balançou as redes para abrir o placar.

Precisando do empate para manter a liderança, o técnico Leandro Zago mandou o time à frente com três substituições pouco após a Ferroviária marcar seu gol.

A ideia era ter Pepê Firmino aberto na esquerda e Juninho aberto pela direita. Só que a Ferroviária se preparou. O treinador Jean Carlo armou o time para fechar as laterais e explorar o contra-ataque. O Santos perdeu uma grande chance com Pepê, que parou em Igor.

O castigo, porém, veio pouco depois. Pedrinho fez ótima jogada pela direita, invadiu a área e foi derrubado. Pênalti que Thiagão cobrou para ampliar o marcador aos 35 minutos.

Quando tudo se encaminhava para um fim de jogo tranquilo, Gadu derrubou Pepê Firmino na área. Gabriel Simples diminuiu aos 45 minutos. O Santos tentou uma pressão final, com alguns escanteios em sequência, mas não conseguiu empatar.

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 X 1 SANTOS

3ª RODADA - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9/1/2025 - 19h

📍 Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

🥅 Gols: Diego, aos 2’ e Thiagão, aos 35’ do 2ºT (FER); Gabriel Simples, aos 45' do 2º T

🟨 Cartões amarelos: Gadu (FER)

🟨 Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

🚩 Assistentes: Rodrigo Meirelles Bernardo e Felipe Camargo Moraes

⚽ ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA (Técnico: Jean Carlo)

Igor; Filipe (Pedrinho), João Victor, Gadu e Felipe; Meireles, Matão, Schilling (Nicolas) e Ticianelli (Jonathan); Pedro Estevão (Marcelo) e Diego (Thiagão).

SANTOS (Técnico: Leandro Zago)

João Fernandes; Lenin (Gabriel Simples), Matheus Matias, Diogo Borges e Gonzaga; Gabriel Bontempo (Caio Araújo), André Klaus e Rodrigo Cezar (Pepê); João Alves (Juninho), Nava (Rafael Freitas) e Kauan Pereira.