Desfalcado e não muito inspirado, o Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com o Oeste no início da noite desta quinta-feira (9), na Arena Barueri, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Riquelme Fillipi marcou o gol palmeirense, enquanto Cauã Tavares empatou no fim do jogo. Os dois times avançam para os playoffs da Copinha, com o Palmeiras na liderança.

Como foi o jogo

Diante de um bom público, e desfalcado de cinco atletas que foram chamados pelo técnico Abel Ferreira para treinar com a equipe principal, o Palmeiras fez um primeiro tempo com maior volume de jogo que o Oeste. As chances de gol, porém, foram escassas. E a melhor delas inclusive foi do rubro-negro; aos 5, Cauã Tavares chutou do meio-campo e quase fez o famoso "gol que Pelé não fez". A bola saiu rente à trave direita.

Com mudanças na equipe, o Palmeiras voltou mais incisivo no segundo tempo. Gilberto e Edney correram mais soltos pelo lado direito, e o time passou a investir nos avanços pelos flancos. Foi por intermédio de Gilberto que o time abriu o marcador. Aos 11, ele fez ótima jogada pela direita e cruzou para Riquelme Fillipi cabecear forte e fazer 1 a 0.

A partir daí, porém, o time recuou e permitiu aos poucos sofrer pressão do Oeste. Luis Felipe, aos 23, e Pedrinho, aos 37, quase empataram. A insistência foi premiada aos 43, quando Cauã Tavares se antecipou à defesa para desviar e decretar a igualdade.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Palmeiras encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 19, com 7 pontos. O Oeste ficou em segundo, com 5. As equipes agora esperam o duelo entre Referência e Sport, já classificados no Grupo 20, para saber qual deles cada um enfrentará no primeiro playoff da Copinha

Palmeiras e Oeste duelaram pela 3ª rodada da Copinha (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)

✅ FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 1 PALMEIRAS

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - GRUPO 19

🗓️ Data e horário: 9 de janeiro de 2025, 17h (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri

⚽ Gols: Riquelme Fillipi (11'/2ºT); e Cauã Tavares (43'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: João Galdino, Kauan Daniel (OES); e Diogo (PAL).

⚽ ESCALAÇÕES

OESTE (Técnico: Carlos Ferro)

Vitor Emanuel; Eliseu Paiva, João Wagner, Cauã Tavares e Kauan Daniel; João Pedro (Renato Vinicios), Guilherme Batista, João Galdino (Marcos Santiago) e Luis Felipe; Lucas Alvim (Victhor Gabriel) e Antônio Caires (Gabriel Henrique).

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto (Diogo), Robson, Gabriel Vareta e Arthur (A. Lucas); Rafael Coutinho, Erick Belé e Luís Arthur (Sorriso); Agner (Giulio), Edney e Riquelme Fillipi.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

🚩 Assistentes: Risser Jarussi Corrêa e Matheus Guilherme Biselli da Cruz