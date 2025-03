Atlético-MG está perto de segundo hexa; compare as campanhas

O Atlético-MG pode conquistar, neste sábado (15), o segundo hexacampeonato mineiro de sua história. Para ser campeão pelo sexto ano seguido, o Galo apenas precisa evitar sofrer uma goleada por quatro gols de diferença para o América, na segunda partida da decisão do Mineiro, às 16h30, no Mineirão. A equipe do técnico Cuca venceu o primeiro jogo por 4 a 0 e, se perder pela mesma diferença de gols, haverá disputa de pênaltis.

Pentacampeão mineiro, desde 2020, o Atlético-MG, portanto, está bem próximo de repetir a sequência de títulos conquistados de 1978 a 1983. Na história do Campeonato Mineiro, essa é a segunda maior série de títulos consecutivos, atrás somente do decampeonato do América, na época do futebol amador, de 1916 a 1925.

Uma comparação entre as duas campanhas mostra desempenho semelhante do Atlético-MG nesses doze títulos mineiros – o que mudou dos anos 1970/1980 para agora foi o tamanho dos campeonatos estaduais, que ficaram bem mais enxutos e ocupando menos datas dos calendários das equipes na temporada.

Na campanha do hexacampeonato de 1978 a 1983, o Atlético-MG fez quase 198 partidas, com 132 vitórias, 38 empates e apenas 28 derrotas, o que resulta num aproveitamento de 73% da pontuação - considerando, para efeito de comparação, três pontos por vitória como agora, e não dois pontos como era na época.

Veja as campanhas do primeiro hexacampeonato do Atlético-MG:

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró G. Contra Aprov. 1978 28 19 6 3 46 12 75 1979 43 28 9 6 82 22 72 1980 20 18 1 1 55 8 91,6 1981 32 19 8 5 50 20 67,7 1982 36 23 5 8 59 24 68,5 1983 39 25 9 5 74 25 71,8 Total 198 132 38 28 366 111 73

Na atual campanha, de 2020 para cá, foram apenas 79 partidas, com 54 vitórias, 17 empates e oito derrotas, aproveitamento de 75,5% - sem contar, claro, a segunda partida da final contra o América.

Veja a campanha dos últimos seis títulos mineiros do Atlético-MG:

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró G. Contra Aprov. 2020 15 10 4 1 28 9 75,5 2021 15 10 3 2 27 8 73,3 2022 14 12 1 1 31 6 88 2023 12 9 2 1 21 8 80,6 2024 12 6 3 3 22 11 58,3 2025 11 7 4 0 17 2 75,7 Total 79 54 17 8 146 44 75,5

Atlético-MG goleou o América por 4 a 0 no primeiro jogo da final do Mineiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Curiosamente, o desempenho do ataque e da defesa atleticanas nos dois hexacampeonatos é ainda mais semelhante. No primeiro hexa, foram 366 gols marcados e 111 sofridos, em 198 jogos, o que dá média de 1,85 gol feito por jogo e 0,56 sofrido. Na atual campanha, em 79 partidas, foram feitos 146 gols e sofridos 44, resultando em médias idênticas: 1,85 e 0,56, respectivamente.