Atlético-MG: Cuca pode se tornar recordista de títulos mineiros

Cuca, do Atlético-MG, pode se tornar o técnico com mais títulos na história do Campeonato Mineiro. O treinador já tem quatro conquistas em Minas Gerais e, se for campeão em 2025, iguala-se a Levir Culpi, Procópio Cardoso, Airton Moreira, Ílton Chaves e Ricardo Diez, os maiores vencedores do Estadual. Galo e América disputam o título da temporada nos dias 8 e 15 de março, com o primeiro jogo no Mineirão e o segundo no Independência, ambos às 16h30.

Cuca venceu todas as finais do Mineiro que disputou. A primeira foi com o Cruzeiro em 2011. Depois de perder o primeiro jogo contra o Atlético-MG, dirigido pelo atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, por 2 a 1, venceu o jogo da volta por 2 a 0, ambos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

No ano seguinte, já como técnico do Atlético-MG, Cuca levou a melhor sobre o América, de Givanildo Oliveira. Empatou o primeiro confronto por 1 a 1 e venceu por 3 a 0, na partida de volta, ambos no Independência.

O terceiro título mineiro de Cuca foi conquistado em 2013, também com o Galo, que venceu o primeiro jogo contra o Cruzeiro por 3 a 0, no Independência. No segundo jogo, no Mineirão, o adversário comandado por Marcelo Oliveira ganhou por 2 a 1, resultado insuficiente para tirar o bicampeonato do Atlético-MG.

Em 2021, o adversário do Atlético-MG, de Cuca, foi novamente o América, dirigido pelo técnico Lisca. As duas partidas, no Independência e no Mineirão, terminaram sem gols, e o Galo foi o campeão por ter feito melhor campanha na primeira fase.

Cinco técnicos já foram campeões mineiros cinco vezes

O técnico que chegou a cinco títulos mineiros mais recentemente foi Levir Culpi, que também foi campeão pelos dois grandes clubes de Belo Horizonte. Pelo Atlético-MG, ele levantou a taça em 1995, 2007 e 2015. Pelo Cruzeiro, em 1996 e 1998.

Procópio Cardoso foi tricampeão mineiro com o Galo em 1978, 1979 e 1980 e voltou a ganhar em 1985 – o treinador não estava mais na equipe na reta final do campeonato. Em 2001, o ex-zagueiro dirigiu o América no início da campanha vitoriosa, que foi finalizada por Lula Pereira.

Nos anos 1970, Ílton Chaves dirigiu o Cruzeiro por longo período e conquistou o Mineiro por quatro anos seguidos: 1972 (quando substituiu Yustrich), 1973, 1974 e 1975 (substituído por Zezé Moreira). Voltou a ser campeão mineiro em 1986, com o Atlético-MG.

Airton Moreira se consagrou no comando do Cruzeiro nos anos 1960 e foi campeão mineiro de 1965 a 1967, também sem dirigir a Raposa nos jogos decisivos da última campanha, já no início de 1968. O treinador já havia sido campeão com o Atlético-MG em 1949 e com o Cruzeiro em 1956, ano em que os dois grandes dividiram o título, após disputa nos tribunais.

O uruguaio Ricardo Diez também foi campeão mineiro por cinco vezes, todas com o Atlético-MG. Ele comandou o Galo nos anos 1950 e conquistou o título em 1950, 1954, 1955, 1956 e 1958 – nesses dois últimos anos apenas em parte da campanha.