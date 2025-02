Atlético-MG defende instalação de gramado sintético na Arena MRV

O Atlético-MG, que está fazendo obras na Arena MRV para a instalação de gramado sintético, se pronunciou sobre o movimento de jogadores brasileiros contra o piso artificial nos campos do país. As obras começaram em dezembro e, por causa delas, o Galo tem mandado seus jogos pelo Campeonato Mineiro no Mineirão.

Na temporada passada, o gramado natural da Arena MRV foi alvo de muitas críticas, inclusive de jogadores do clube, como o atacante Paulinho, o que motivou a opção pelo gramado sintético. O clube aproveitou a interrupção nos jogos no estádio para fazer outras melhorias.

As cadeiras do Nível Inter Sul, com capacidade para 6.700 torcedores, estão sendo retiradas. A acústica da Arena MRV, outro ponto de crítica do estádio, está sendo melhorada, com a instalação de placas de alumínio, conhecidas como ACM, que revestirão os 5.400m² da cobertura no Nível Sul, com o objetivo é melhorar a reverberação do som da Massa dentro do estádio. As placas têm três milímetros de espessura e ficarão na parte inferior das telhas que compõem a cobertura.

Veja o comunicado oficial do Atlético-MG sobre o gramado sintético

Referente às publicações realizadas por alguns atletas a respeito da utilização de gramados artificiais no Brasil, o Atlético informa que: o clube respeita a opinião desses atletas, porém ressalta que não há estudos científicos que comprovem aumento do risco de lesões em gramados artificiais.

O gramado sintético que está sendo implementado na Arena MRV é o Quality Pro Stadium que possui autenticação da FIFA Quality Pro, a mais alta certificação mundial para gramados sintéticos de futebol. O Atlético reforça a necessidade de um amplo debate sobre a qualidade dos gramados no Brasil, sejam eles naturais ou sintéticos, para que o produto futebol seja cada vez mais valorizado.