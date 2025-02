Atlético-MG estreia na Copa do Brasil com novidade na equipe

Em busca do terceiro título da Copa do Brasil, o Atlético-MG estreia na primeira fase da edição 2025 nesta terça-feira (18), às 18h, contra o Tocantinópolis, no Estádio Ribeirão, no interior do Tocantins. O técnico Cuca faz duas mudanças em relação ao time que vinha jogando: Rony e Deyverson nos lugares de Rubens e Hulk.

Assim, o Atlético-MG começa jogando com:

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Deyverson e Rony.

Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes. O Galo já enfrentou times de Tocantins três vezes na Copa do Brasil: venceu o Alvorada por 2 a 1 e 7 a 0 em 1998 e o Palmas por 7 a 0 na edição de 2008.

O Atlético-MG busca a 100.a. vitória na história da competição. Até aqui, são 194 jogos, com 99 vitórias, 42 empates e 53 derrotas, 369 gols marcados e 218 sofridos. Atual vice-campeão, o Galo foi campeão em 2014 e 2021.

Será a primeira vez que o Atlético-MG disputa a primeira fase da Copa do Brasil desde 2020 – naquele ano, o Galo estreou com empate por 0 a 0 com o Campinense e se classificou por ter melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF, mas foi eliminado na segunda fase pelo Afogados da Ingazeira (PE) nos pênaltis, após empate por 2 a 2, no campo adversário.

Nas quatro temporadas seguintes, o Atlético-MG disputava a Copa Libertadores e entrou na Copa do Brasil apenas na terceira fase. No ano passado, o Galo foi finalista depois de passar por Sport, CRB, São Paulo e Vasco, mas perdeu o título para o Flamengo.

Em caso de empate, vaga na segunda fase da Copa do Brasil será definida nos pênaltis

Com a mudança no regulamento da Copa do Brasil este ano, em caso de empate em Tocantinópolis, nesta terça-feira (18), o classificado será conhecido na disputa de pênaltis. O adversário da segunda fase sairá do confronto entre Independência (AC) e Manaus, que se enfrentam quarta-feira (19), em Rio Branco (AC).