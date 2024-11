Arena MRV é inteditada provisoriamente pelo STJD, em razão dos casos de violência na final da Copa do Brasil (Foto:Daniela Veiga/Atlético-MG)







Publicada em 12/11/2024 - 16:03

O Atlético-MG foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão dos atos de violência na Arena MRV, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no último domingo (10), e o estádio do time mineiro está interditado provisoriamente. O clube divulgou, em nota, que o STJD não oportunizou ao Galo o exercício do direito de defesa.

O presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo, determinou que o alvinegro mande seus jogos em outro estádio, com os portões fechados.

O Atlético afirmou que vai apresentar um pedido de reconsideração, demonstrando as ações realizadas na Arena MRV para garantir a segurança no estádio.

"Sobre o pedido de interdição da Arena MRV, o Atlético informa que, pelo fato de o STJD não ter oportunizado ao CAM o exercício do direito de defesa, o Clube apresentará um pedido de reconsideração. O pedido será fundamentado em tudo que foi e está sendo feito pelo Galo em relação à segurança da Arena MRV. O Atlético irá cumprir a ordem do STJD, mas entende que a garantia do direito à ampla defesa é indispensável para a construção de uma decisão justa" - declarou o Atlético, em nota.

Raphael Claus observa confusão na Arena MRV na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O CEO do clube, Bruno Muzzi, afirmou que o Galo não irá se isentar das responsabilidades e lamentou os atos de violência.

-É inadmissível o que aconteceu na Arena MRV. Não vamos nos isentar de culpa, erramos e vamos assumir. Vamos implementar novas medidas, mais duras, para que isso não se repita dentro da nossa casa. Aquela selvageria não pode mais acontecer. Vamos nos defender na esfera da Justiça Desportiva e esperamos a punição seja nos mesmos moldes das aplicadas em casos similares.