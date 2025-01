Aymorés e Atlético-MG ficam no 0 a 0 na estreia do Campeonato Mineiro

O Aymorés e Atlético-MG empataram por 0 a 0 no jogo da primeira rodada do Campeonato Mineiro disputado neste domingo (19), no estádio Paulo Paschoalino, em Ubá, em Minas Gerais. As duas equipes fizeram uma partida movimentada, com boas chances de gols para os dois lados, mas que teve o Azulão melhor nos dois tempos.

continua após a publicidade

O jogo colocou frente a frente o estreante na elite do futebol mineiro e o time sub-20 do Galo, que teve a oportunidade de jogar porque o elenco profissional do clube está nos Estado Unidos disputando o FC Series.

Com o resultado, o Aymorés fica em segundo lugar no Grupo C, com 1 ponto. Villa Nova ocupa primeira posição. O Galo, também fica em segundo no seu grupo, o A, que tem o Betim na liderança.

continua após a publicidade

➡️ Clássico mineiro em Orlando (EUA) termina sem gols

Como foi o jogo

O jogo começou com o Atlético-MG indo para cima e ameaçando abrir o placar logo nos primeiros minutos, com direito até a bola na trave do Aymorés. Mas os minutos foram passando e os donos da ganharam terreno.

Nem a estreia na elite do futebol mineiro, nem o peso da camisa do galo assustaram os jogadores do azulão. O time conseguiu boas oportunidades durante o primeiro tempo em chances iniciadas em roubadas de bola ou por jogadas pelo lado direito.

continua após a publicidade

O goleiro Gabriel Delfim impediu o Aymorés de abrir o placar em quatro finalizações de Luis Felipe. Já Jean Carlo parou no travessão.

Aymorés e Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Mesmo sob um sol forte, o segundo tempo do jogo começou intenso, com os dois times tendo chances de gol antes dos dois minutos da partida.

Assim como aconteceu no primeiro tempo, o Aymorés esteve melhor e com mais possa de bola. O Galo enfrentou muita dificuldade para trocar passes e viu os donos da casa rondarem seu gol na maior parte do tempo.

Apenas aos 16 minutos o Atlético voltou a levar risco ao gol do Aymorés em contrata-ataque com Pedro Ataíde. Mas foi mesmo o Azulão que seguiu mais perigoso, tendo boas chances com Anderson Tanque, que foi barrado todas as vezes por Delfim.

O que vem pela frente

Na segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG vai enfrentar o Democrata de Governador Valadares no Mineirão. O jogo acontecerá na quarta-feira (22) às 19h. Já o Aymorés viaja para enfrentar o Betim, na Arena Vera Cruz, também na quarta-feira (22) às 19h.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

AYMORÉS 0 X 0 ATLÉTICO-MG

1ª rodada - Campeonato Mineiro

🗓️ Data e horário: domingo, 19 de janeiro, 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá (MG)

🟨 Cartões amarelos: Marcelinho (4'/1ºT) e Vitinho Schimith (20'/2ºT) do Aymorés



⚽ ESCALAÇÕES

AYMORÉS (Técnico: Luciano Quadros)

Luisão, Luis Gustavo (Da Silva), Guilherme Truyts, Feliphe Gabriel, Marcinho (Pedro Rosa), Adsson, Emerson Junior (Vitinho Schimith), Assis, Jean Carlo (Pedro Igor), Marcelinho (Anderson Tanque) e Luis Felipe.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Guilherme Dalla Déa )

G. Delfim, Kayque, Dudu, Renan, Júlio Cesar, Paulo Vitor, David Kauã (Pedro Ataíde), Vitinho (Eric), Robert (João Rafael), Lucas Louback (Índio) e Luiz Felipe (Lucas Daniel).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Weyder Marques Borges

4️⃣ Quarto árbitro: Andreza Helena de Siqueira

🖥️ VAR: Michel Patrick Costa Guimarães