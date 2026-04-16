Atlético recebe o Juventud e aposta em 'campanha perfeita' de Domínguez em casa para reagir na Sula

O Atlético aposta em um trunfo importante para buscar a recuperação na Copa Sul-Americana após a derrota na estreia. O Galo recebe o Juventud nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena MRV, pela segunda rodada da competição continental.

O Atlético aposta em um trunfo importante para buscar a recuperação na Copa Sul-Americana após a derrota na estreia. O Galo recebe o Juventud nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena MRV, pela segunda rodada da competição continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Para o confronto, a equipe confia no excelente desempenho sob o comando do técnico Eduardo Domínguez dentro de casa. Desde que assumiu o time, o treinador tem aproveitamento perfeito na Arena MRV: são três jogos e três vitórias, todas pelo Campeonato Brasileiro. Nesse período, o Atlético superou Internacional e São Paulo por 1 a 0, além de vencer o Athletico Paranaense por 2 a 1.

A força como mandante surge como um fator importante para o Galo buscar a primeira vitória na Sul-Americana e se manter na briga por uma vaga na próxima fase do torneio.

continua após a publicidade

Retrospecto em casa contra uruguaios

Outro fator que reforça a confiança do Atlético para enfrentar o Juventud é o bom retrospecto como mandante diante de equipes uruguaias.

Ao longo de sua história, o clube disputou seis partidas em casa contra adversários do Uruguai, com um desempenho bastante positivo: foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 72%.

O confronto mais recente em Belo Horizonte contra um time uruguaio aconteceu pela Libertadores de 2024, ainda na fase de grupos. Na ocasião, o Galo venceu o Peñarol por 3 a 2 na Arena MRV, com dois gols de Gustavo Scarpa e um de Paulinho.

continua após a publicidade

Domínguez em Atlético e São Paulo pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🤑Aposte no Atlético pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável