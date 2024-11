Atlético-MG x Flamengo se enfrentam neste domingo para decidir quem leva a taça da Copa do Brasil, na Arena MRV (Foto: Gilson Lobo/Agif)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 10:44 • Belo Horizonte

A decisão entre Atlético-MG x Flamengo, neste domingo (10), marca o reencontro de Sérgio Coelho, presidente do Galo, e Marcos Braz, vice-presidente do time rubro-negro, após troca de farpas entre os dirigentes, nos bastidores da final da Copa do Brasil.

Tudo começou no sorteio do mando de campo para a decisão entre os clubes, quando Sérgio Coelho solicitou à CBF que instaurasse a tecnologia do impedimento automático contra o time carioca, alegando a necessidade de um jogo limpo, além de afirmar que o Galo já foi prejudicado em partidas diante do rubro-negro.

-Em 2022, pela Copa do Brasil, no Maracanã, o juiz deu um gol a favor do Flamengo que até hoje, nem mesmo com a ajuda da tecnologia, houve uma conclusão que a bola entrasse. Só o juiz viu, até parece que ele tem olho mágico. Nenhum mortal conseguiu ver. A propósito, esse juiz (Wilton Pereira Sampaio) e o irmão dele (Sávio Pereira Sampaio) têm um histórico de errar sistematicamente contra o Galo (...) Vai ser uma grande final e queremos um jogo limpo e não jogos sujos como foi no passado - declarou o presidente do time mineiro.

Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG (Foto: Reprodução/GaloTV)

Relembre a polêmica

Atlético e Flamengo se enfrentaram pela Copa do Brasil em 2022, e o Galo foi eliminado nas oitavas de final. Na ocasião, no jogo de ida, o time alvinegro venceu por 2 a 1 no Mineirão, e na volta, perdeu por 2 a 0 no Maracanã, com um gol polêmico de Arrascaeta.

No lance, o atleta cabeceia para o gol, a bola bate na trave e em seguida no goleiro Everson. O árbitro Wilton Pereira Sampaio assinala gol para o Flamengo e, na revisão, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro não tem uma imagem conclusiva se a bola de fato ultrapassou a linha do gol, e mantém a decisão de campo.

Resposta rubro-negra

Marcos Braz, em resposta ao atleticano, ironizou a atitude do adversário e alfinetou o clube mineiro, afirmando que as reclamações vindas por parte do Galo "não vêm de hoje".

-O Flamengo tem ficado preocupado quando essas narrativas começam. O Atlético começou a falar de arbitragem, dos anos 1980. Quando começa isso, o jogo fica penalizado, o trio de arbitragem chega ainda mais pressionado, então isso não contribui em nada. Essa pressão do Atlético-MG tem 40 ou 50 anos, desde os anos 80 que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim e não sei o quê. Então foi até bom o segundo jogo ser lá - reiterou Braz.

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também rebateu às declarações de Sérgio Coelho antes mesmo do jogo de ida, no Maracanã. O dirigente afirmou que o Galo tem o costume de se colocar como "vítima" diante dos jogos contra o rubro-negro.

-Já estamos acostumados com o Atlético-MG fazer isso, é comum, é sempre assim. É a estratégia que usam sempre antes de um jogo com o Flamengo. É começar a reclamar, se colocar na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados historicamente.