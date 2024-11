Hulk tem marcas impressionantes com a camisa do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG







Publicada em 10/11/2024 - 07:15 • Belo Horizonte

Maior artilheiro do século XXI do Atlético-MG, Hulk vai entrar em campo neste domingo (10), pela decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, com um caminhão de marcas positivas pelo Galo e, sobretudo, na Arena MRV, palco da final.

O camisa 7 alvinegro é o maior artilheiro e principal garçom da casa do Atlético. Em 31 jogos na Arena MRV, Hulk marcou 17 gols e deu 15 assistências, com 32 participações diretas em gols - número maior do que as partidas realizadas pelo jogador em casa .

Com 114 gols marcados em 216 jogos pelo time mineiro, Hulk tem, na temporada, 19 gols e 10 assistências.

Na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, com São Januário lotado, o camisa 7 provou, mais uma vez, que não precisa de uma atuação impecável em campo para ser decisivo.

Deyverson e Hulk comemoram gol em Atletico-MG x Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF

Em uma das suas únicas chances na partida, Hulk balançou as redes aos 37 minutos da etapa final, empatou o jogo e carimbou a vaga do Galo para a final do torneio.

Atuação histórica em 2021

Anunciado pelo Galo no fim de janeiro de 2021, o jogador de 38 anos deixou o Shanghai SIPG, da China, e retornou ao Brasil com o desejo de se tornar ídolo de um clube nacional, além de se interessar pelo projeto esportivo apresentado pelo Atlético-MG.

Logo no seu primeiro ano vestindo a camisa alvinegra, Hulk já quebrou um recorde no futebol brasileiro. Em 2021, ele se tornou o único jogador do Brasil a ser campeão e artilheiro da Copa do Brasil - oito gols - e do Campeonato Brasileiro - 19 - na mesma temporada.

Virada alvinegra

Para o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, o Galo precisa vencer por três gols de diferença para erguer o troféu. Se ganhar por dois gols, leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo joga por uma derrota simples, empate ou vitória.

Hulk, atacante do Atlético-MG, em partida contra o Flamengo, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Hulk pelo Galo:

215 jogos

114 gols

42 assistências

36 gols de pênalti

21 dobletes

11 gols de falta

Por estádios

Mineirão: 52 gols

52 gols Arena MRV: 17 gols

17 gols Independência: 14 gols

Por competição

Campeonato Mineiro: 30 gols e 6 assistências em 40 jogos

30 gols e 6 assistências em 40 jogos Campeonato Brasileiro: 56 gols e 23 assistências em 112 jogos

56 gols e 23 assistências em 112 jogos Copa do Brasil: 11 gols e 3 assistências em 22 jogos

11 gols e 3 assistências em 22 jogos Copa Libertadores: 16 gols e 10 assistências em 41 partidas

16 gols e 10 assistências em 41 partidas Supercopa do Brasil: 1 gol em 1 partida

As informações foram extraídas da base de dados do Atlético-MG e da Fellegger Assessoria, em conjunto com a equipe de reportagem do Lance!.