O Atlético-MG encara o Bahia neste sábado (12) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, o clube mineiro informou quais jogadores estarão à disposição de Cuca no jogo que acontece às 21h (de Brasília) no Mineirão.

A grande novidade entre os atletas que estarão à disposição de Cuca no próximo compromisso do Galo é o atacante Cuello. O jogador, que não atua desde março por uma lesão na coxa direita, foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG. O Anúncio foi feito também nesta sexta-feira.

O volante Patrick, que foi titular em cinco dos últimos seis jogos do Galo, tem uma fratura por estresse na região lombar e fica fora do jogo. Rony e Everson estão suspensos e também desfalcam o Atlético-MG no jogo.

Relacionados do Atlético-MG para encarar o Bahia

Relacionados Atlético-MG x Bahia (Foto: Reprodução/X)

Invicto há oito jogos no Brasileirão, o Atlético-MG tenta manter a sequência positiva diante do Bahia. O Galo ocupa a sétima posição do campeonato com 20 pontos e, em caso de vitória, ultrapassa o Bahia na tabela de classificação. Com uma combinação de resultados, o time pode terminar a rodada na terceira posição.

O Atlético-MG não ganha do Bahia desde 2023. Em agosto daquele ano, o Galo venceu os rivais pelo primeiro turno do Brasileirão. No segundo turno, o Atlético foi derrotado na Arena Fonte Nova por 4 a 1. Em 2024, o Atlético-MG empatou com o Bahia por 1 a 1 jogando em casa e perdeu em Salvador por 3 a 0.