Confira as informações do jogo entre Atlético-MG e Fluminense pelo Brasileirão de Aspirantes (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (04), Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão de Aspirantes. A partida terá início a partir das 15h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva da Galo TV, plataforma da equipe mineira do Youtube; confira as estatísticas do jogo entre Atlético-MG e Fluminense pelo Sub-23.

O Galo precisa vencer para seguir com o sonho da classificação; confira as estatísticas do jogo entre Atlético-MG Sub-23 e Fluminense Sub-23 (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas de Atlético-MG Sub-23 e Fluminense Sub-23

A equipe Sub-23 do Atlético-MG vem para o jogo de hoje após ter empatado, fora de casa, seu último jogo pelo Brasileirão de Aspirantes, contra o Fortaleza, pelo placar de 0 a 0. Pela competição nacional, a equipe mineira não vem fazendo um campeonato muito positivo, se encontrando na sétima colocação - de oito times - do seu grupo. Mesmo com a má fase, o Galo ainda tem condições de se classificar para as quartas de final.

Já o Fluminense Sub-23, chega para esta partida depois de perder o clássico contra o Botafogo, também pela competição nacional da categoria, pelo placar de 2 a 0. O time carioca vive uma fase um pouco melhor que a do seu rival de hoje no Brasileirão de Aspirantes. Em seu grupo, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a quinta colocação, com oito pontos somados e ainda sonha com a classificação para a próxima fase do campeonato.

Palpites para o jogo

O jogo entre Atlético-MG e Fluminense promete ser bem equilibrado. As duas equipes fazem competições um pouco parecidas, com apenas três pontos separando os rivais. Portanto, um empate não parece ser um resultado difícil de acontecer. Jogando em casa, o Atlético-MG tem uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Fluminense, jogando longe de seus domínios, ainda não venceu na competição; confira as estatísticas do jogo entre Atlético-MG e Fluminense, pelo Sub-23, em tempo real.

➡️ Confira todas as estatísticas em tempo real de Atlético-MG Sub-23 e Fluminense Sub-23

⚽Escalações prováveis de Atlético-MG Sub-23 e Fluminense Sub-23

Atlético-MG

Pedro Cobra; Kayque, Léo Borges, Renan e Júlio César; David Kauã, Peterson e Zé Felipe; Eric, João Rafael e Ryan Felipe - Técnico: Guilherme Dalla Déa.

Fluminense

Gustavo Ramalho; Miguel Sampaio, Justen, Caio Leão e Felipe Andrade; Henrique, Esquerdinha e Freitas; João Lourenço, Natan Silva e Isaac - Técnico: Rômulo Rodriguez.