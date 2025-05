O Atlético-MG enfrenta o Caracas nesta quinta-feira, pela Sul-Americana, na Arena MRV. Apesar de jogar em casa, o Galo não vai contar com o apoio da sua torcida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O Atlético ainda precisa cumprir uma partida de suspensão com os portões fechados em competições da Conmebol. O Galo foi punido a ficar duas partidas sem torcida, e já cumpriu um destes jogos.

Na partida contra o Iquique, o Galo atuou no Mineirão sem a presença dos atleticanos, mas ainda sim aproveitou o fator casa. O Atlético goleou por 4 a 1 os chilenos.

continua após a publicidade

Relembre o caso

O Atlético foi punido a jogar sem torcida pela Conmebol por causa de incidentes na vitória sobre o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, em 22 de outubro, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Libertadores do ano passado. Pelo uso de sinalizadores, o clube, reincidente, recebeu a pena de disputar duas partidas com portões fechados, além de uma multa no valor de 215 mil dólares (R$ 1,3 milhão na cotação da época).

O Galo até recorreu a decisão ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para anular a pena de duas partidas sem torcida. A resposta foi negativa, e o Atlético mandará os dois primeiros jogos em casa na Sul-Americana sem o apoio do torcedor.

continua após a publicidade

Situação na Sula

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo classifica diretamente para as oitavas de final. Quem termina em segundo disputa um playoffs contra um time oriundo da Libertadores.

Logo, a liderança é o que interessa para um clube do calibre do Atlético. E para conseguir classificar, o Galo já sabe o que precisa fazer. Os mineiros atualmente possuem cinco pontos, mesma pontuação do Caracas, adversário desta quinta-feira, e um a menos do que o líder Cienciano, que possui seis.

O Galo enfrenta as duas equipes e jogando na Arena MRV, que pode ser um trunfo. O Cienciano enfrenta o Deportes Iquique, jogando em casa, nesta rodada, logo, o provável é uma vitória do líder do grupo. O Atlético precisa vencer o Caracas para seguir na cola do adversário.

Assim, na última rodada o Galo chegaria com chances de passar como primeiro do grupo, precisando derrotar o Cienciano, jogando em casa.

Com isso, o Atlético precisa vencer as duas partidas restantes para classificar sem correr nenhum tipo de risco na competição.