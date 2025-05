As últimas duas partidas do Atlético-MG na fase de grupos da Sul-Americana serão na Arena MRV, casa do Galo. A equipe mineira precisa vencer os jogos que restam para se classificar, e se apoia em uma ótima campanha no estádio em torneios internacionais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O Atlético tem 100% de aproveitamento em partidas válidas por competições internacionais. Foram seis jogos até aqui, todos pela Libertadores, e seis vitórias.

Todos os jogos foram pela Libertadores de 2024. O aproveitamento impecável fez com que o Atlético chegasse a final da competição.

Jogos do Galo na Arena MRV em jogos internacionais

Galo 2 x 1 Rosario Central - Libertadores 2024 Galo 3 x 2 Peñarol - Libertadores 2024 Galo 4 x 0 Caracas - Libertadores 2024 Galo 1 x 0 San Lorenzo - Libertadores 2024 Galo 2 x 0 Fluminense - Libertadores 2024 Galo 3 x 0 River Plate - Libertadores 2024

Vencer, vencer, vencer

Nesta quinta-feira, o Galo vai em busca de três pontos na Sul-Americana, contra o Caracas, na Arena MRV. O Atlético era líder do Grupo H, mas após resultado vexatório contra o Deportes Iquique, a equipe perdeu a posição.

continua após a publicidade

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo classifica diretamente para as oitavas de final. Quem termina em segundo disputa um playoffs contra um time oriundo da Libertadores.

Logo, a liderança é o que interessa para um clube do calibre do Atlético. E para conseguir classificar, o Galo já sabe o que precisa fazer. Os mineiros atualmente possuem cinco pontos, mesma pontuação do Caracas, adversário desta quinta-feira, e um a menos do que o líder Cienciano, que possui seis.

continua após a publicidade

O Galo enfrenta as duas equipes e jogando na Arena MRV, que pode ser um trunfo. O Cienciano enfrenta o Deportes Iquique, jogando em casa, nesta rodada, logo, o provável é uma vitória do líder do grupo.

O Atlético precisa vencer o Caracas para seguir na cola do adversário.Assim, na última rodada o Galo chegaria com chances de passar como primeiro do grupo, precisando derrotar o Cienciano, jogando em casa.

Com isso, o Atlético precisa vencer as duas partidas restantes para classificar sem correr nenhum tipo de risco na competição.