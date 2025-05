Dudu revela conversa com Lyanco no Atlético-MG e prega paz

Agora companheiros no Atlético-MG, Dudu e Lyanco possuem um passado recente conturbado. Os jogadores se desentenderam durante o clássico no Campeonato Mineiro. Durante a apresentação oficial nesta terça-feira, o atacante diminuiu a rusga e disse ter conversado com o zagueiro.

- Eu acho que foi coisa que aconteceu dentro do campo, ficou dentro do campo. Hoje a gente já conversou lá no CT, ontem, hoje, e tenho certeza que vamos ter amizade. Tenho certeza que vamos jogar juntos para fazer um Galo muito forte.

Dudu disse não ter nada contra Lyanco, e que tem certeza que é o mesmo vindo do zagueiro. Para o atacante, o importante é fazer um "Galo forte".

- Eu tenho certeza que aquilo ficou pra trás, a gente tem que pensar para frente, tenho certeza que ele, como eu, vai querer o melhor pro Galo. Então acho que não temos nada, nem eu contra ele, nem ele contra mim, tenho certeza que a gente vai fazer tudo para ter um Galo muito forte.

Entenda a treta

No clássico válido pelo Campeonato Mineiro deste ano entre Cruzeiro e Atlético, várias brigas apimentaram a partida, como de costume. Lyanco foi alvo de jogadores da Raposa, por conta do clássico da pré-temporada nos Estados Unidos, em que se envolveu em confusões.

Em um lance ainda na primeira etapa, Dudu estava caído no gramado. Lyanco ao passar por cima do atacante, deu um pisão no braço do rival. Para Dudu, foi intencional, e ele cobrou o zagueiro pela ação. O camisa quatro do Atlético afirmou que não teve a intenção.

Minutos depois, Gabigol foi expulso, após agredir Lyanco com uma cotovelada no rosto. Os cruzeirenses protestaram, porque entenderam que o zagueiro atleticano não deveria estar na partida, pois era para ter recebido o cartão vermelho no lance com Dudu, na visão do Cruzeiro.