O Atlético-MG vem sendo afetado pelo grande número de lesões ao longo da temporada. O Galo chegou a ter nove nomes simultâneos no DM. Atualmente, são seis nomes no departamento médico do clube, mas a tendência é que diminua ao longo da próxima semana.

Alan Franco pode surgir entre os relacionados para a partida contra o Fluminense. O volante iniciou o processo de transição e a aparição do meia na partida não está descartada.

Lyanco e Arana também estão próximos de uma volta, mas não deve ocorrer contra o Fluminense. Os atletas ainda não iniciaram o processo de transição, com isso é difícil que apareçam entre os relacionados da partida deste domingo (11).

Júnior Santos apareceu na partida contra o Iquique. O atacante estava fora há um mês e entrou no intervalo do jogo.

O DM do Galo tem seis nomes no momento; são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Alan Franco (contusão óssea / pode voltar contra o Fluminense), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).



Reforço garantido

Um reforço garantido para o Atlético contra o Fluminense é Hulk. O atacante volta a ser relacionado após ficar fora de duas partidas. O camisa sete foi poupado para fazer trabalhos físicos em Belo Horizonte.

Hulk comemorando gol na Sul-Americana pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

De volta para a Arena

Outro reforço para o Atlético será a Arena MRV. Após cinco meses, a casa atleticana está liberada para a estreia na temporada. O estádio passou por obras para resolução do problema de acústica e troca do gramado natural para sintético.

Agora, o Galo vai ter seis jogos seguidos em Belo Horizonte, cinco deles como mandante. Como mandante, o Atlético ainda não foi derrotado nesta temporada. São 11 partidas, sete vitórias e quatro empates. Com isso, essa sequência pode ser crucial para uma virada de chave na temporada atleticana.



11/05 - Galo x Fluminense - Brasileirão - Arena MRV

15/05 - Galo x Caracas - Sul-Americana - Arena MRV

18/05 - Cruzeiro x Galo - Brasileirão - Mineirão

21/05 - Galo x Maringá - Copa do Brasil - Arena MRV

24/05 - Galo x Corinthians - Brasileirão - Arena MRV

29/05 - Galo x Cienciano - Sul-Americana - Arena MRV