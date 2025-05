Web reage derrota do Atlético-MG na Sul-Americana: ‘Vergonha’

O Atlético-MG perdeu para o Deportes Iquique por 3 a 2, nesta quinta-feira (8), no Estádio Tierra de Campeones, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A derrota inesperada da equipe do técnico Cuca repercutiu nas redes sociais.

Diversos perfils se manifestaram durante a partida sobre o resultado em campo. Nas publicações, foi unanime a supresa com a derrota do clube mineiro. O Deportes Iquique é atualmente o lanter no Campeonato Chileno, e por isso, chegou para o confronto como azarão.

Apesar disso, o Galo não conseguiu confirmar o favoritismo. O cenário gerou revolta por parte dos torcedores do clube mineiro e provocações de torcidas de times rivais. Veja abaixo a repercussão:

Atlético-MG na Sul-Americana

Com a derrota, a equipe do técnico Cuca se complicou na disputa pela classificação para as oitavas de final do torneio europeu. Após deixar de somar pontos no Chile, o Galo corre riscos de perde a liderança do Grupo H na quarta rodada.

Para isto acontecer, Caracas (CHI) precisa apenas de um empate contra o Cienciano (PER). As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 23h, no Peru. Caso o time peruano vença a partida, também ultrapassaria o clube mineiro.

Até o momento, o Atlético-MG ainda lidera a chave com cinco pontos, mesma somatória do Caracas (Galo supera o clube chileno no saldo de gols). Posteriormente, o Deportivos Iquique se encontra na terceira colocação, com quatro pontos, e o Cienciano amarga a lanterna com três.

Vale destacar, que na Copa Sul-Americana apenas os primeiros colocados dos grupos garantem o acesso imediato para as oitavas de final. Os segundo colocados disputam a vaga com os terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores.