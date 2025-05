Após derrota do Atlético-MG, Cuca assume culpa por resultado

O Atlético-MG sofreu uma derrota vexatória contra o Deportes Iquique, na Sul-Americana. O Galo foi derrotado por 3 a 2 no Chile. Após a partida, Cuca falou sobre a péssima atuação da equipe atleticana e acha justo as críticas que receber.

- O que for usado contra nós vão ser apropriados. Não tem justificativa, não tem explicação, é difícil explicar. O jogo controlado, o jogo na mão, o jogo tranquilo, um a zero, né? E de repente muda tudo em uma bola, em um cruzamento, o jogador nem é alto, faz um gol de cabeça e outro gol de cabeça, então, e aí, lógico que o astral vira outro, eles fecham bem, defendem bem, energia do estágio, da torcida contagia e você acaba perdendo o jogo.

Cuca quis fugir do tradicional discurso que vem adotando recentemente sobre os números. O treinador não fugiu da responsabilidade e assumiu a culpa pelo péssimo resultado.

- Hoje nem adianta falar em números, essas coisas porque é redundância, chover no molhado e a gente tem que encontrar as soluções. Eu hoje aqui não posso ouvir falar mal de A B ou C, hoje o culpado disso sou eu, a culpa toda eu assumo em relação ao resultado. Eu acho que todos os adjetivos que forem colocados a nós eles vão estar corretos a gente fica sem nenhuma defesa.

Garantiu a classificação

Com a derrota, o Atlético perde a liderança do Grupo H. Vale lembrar de que na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado classifica direto, o segundo de cada grupo disputa um playoffs contra times oriundos da Libertadores.

Cuca garantiu que o Galo irá se classificar na Sul-Americana. O treinador citou que os dois últimos jogos do time na competição serão em Belo Horizonte.

- A gente classifica, temos dois jogos em casa. A gente classifica, mas não é pela classificação é por esse jogo, pelo jogo de Caraca. A gente precisa ter um algo mais, o atleticano e o torcedor do Atlético ele não ele não se incomoda muito com a parte técnica, espetáculo, ele quer ver raça, que o cara represente. Isso a gente tem que fazer melhor.