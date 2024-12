Atlético-MG terá novidades para enfrentar o Vasco no Rio

O técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, sem pode contar com Paulinho e Bernard, machucados, optou por escalar o time com apenas dois atacantes e colocar o volante Rubens no meio. Outra modificação é a entrada de Saravia no lugar de Lyanco.

O Atlético-MG enfrenta o Vasco com Everson, Saravia, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Rubens, Alan Franco e Fausto Vera; Gustavo Scarpa, Hulk e Deyverson.

O atacante Hulk é a esperança de gols para o jogo contra o Vasco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O atacante Paulinho foi submetido a cirurgia para correção da fratura por estresse na tíbia direita nesta quarta-feira (4), no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O jogador seguirá em tratamento durante o período de férias da equipe.

Atlético-MG busca vaga na Copa Sul-Americana de 2025

O Atlético-MG pode garantir, nesta quarta-feira (4), vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Para isso, precisa derrotar o Vasco, em São Januário, e contar que o Juventude não vença o São Paulo, no Morumbis, às 20h. Outro resultado que pode dar a classificação ao Galo, em caso de vitória, é um tropeço do Athletico-PR diante do Bragantino, nesta quinta-feira, em Curitiba.

O Atlético-MG também tentará interromper a sequência de 11 partidas sem vitória. A equipe de Milito não vence desde 22 de outubro, quando derrotou o River Plate por 3 a 0, na Arena MRV, na primeira partida pela semifinal da Copa Libertadores. Essa sequência negativa é a maior dos últimos 33 anos da história do clube: no final da temporada 1990 e início da 1991, o Galo atingiu 14 partidas sem conseguir vencer.

Outro desempenho ruim do Atlético-MG nesta temporada é a pontuação no Brasileiro. O Galo somou apenas 44 pontos nas 36 rodadas disputadas e está próximo da pior campanha que já fez na história dos pontos corridos com 20 clubes, desde 2006. Em duas oportunidades, o Atlético-MG terminou o Brasileiro com apenas 45 pontos, em 2010 e 2011.

Na última rodada, domingo (8), o Atlético-MG recebe o Athletico-PR, na Arena MRV, às 16, com portões fechados, por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em virtude dos incidentes na final da Copa do Brasil.