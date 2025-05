O Atlético-MG fez a sua segunda partida no novo gramado da Arena MRV. Desta vez, o clube enfrentou o Caracas, pela Sul-Americana. E foi mais uma vitória atleticana. Em duas partidas no sintético, o Galo venceu todas as vezes.

Apesar de pequena amostragem, o início forte do Atlético no gramado sintético pode ser uma demonstração da força e importância da Arena MRV na temporada.

A estreia do novo gramado foi contra o Fluminense, pelo Brasileirão. O Atlético venceu de virada, por 3 a 2 a partida. É perceptível que os atletas estão se acostumando com o novo piso, mas já foi possível ver uma boa evolução de uma partida para a outra.

Treinos na Arena

Para que a adaptação dos jogadores do Atlético seja mais rápida, o clube vem organizando sessões de treino no estádio. O Galo aproveita a sequência de jogos em Belo Horizonte para embalar uma boa fase em casa.

Com os treinos, é possível ver um salto grande entre a primeira e a segunda partida, em questão de "entrosamento" dos jogadores com o gramado.

Invicto em casa

O Atlético é a única equipe da Série A que ainda está invicto como mandante. O Galo atuou 13 vezes em seus domínios e venceu nove vezes, além de ter quatro empates.

Ao total, o Galo marcou 29 gols nessas 13 partidas, e levou apenas oito tentos. Esses números fizeram com que o Atlético reagisse no Brasileirão, fosse campeão Mineiro e estivesse vivo nas duas copas que disputa.

A casa do Atlético em 11 oportunidades foi o Mineirão, já que a Arena MRV passava por obras.

Sequência em BH

O Galo vive uma sequência de seis jogos seguidos em Belo Horizonte, cinco deles como mandante. Até agora já foram duas partidas e duas vitórias.

11/05 - Galo 3 x 2 Fluminense - Brasileirão - Arena MRV

15/05 - Galo 3 x 1 Caracas - Sul-Americana - Arena MRV

18/05 - Cruzeiro x Galo - Brasileirão - Mineirão

21/05 - Galo x Maringá - Copa do Brasil - Arena MRV

24/05 - Galo x Corinthians - Brasileirão - Arena MRV

29/05 - Galo x Cienciano - Sul-Americana - Arena MRV