Nesta quinta-feira, o Atlético-MG recebe o Deportes Iquique, no Mineirão, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Galo não contará com o apoio da torcida, por cumprir punição imposta pela Conmebol. A última vez que o clube mineiro mandou uma partida em uma competição internacional sem torcida foi contra o Boca Juniors, nas oitavas de final da Libertadores 2021.

Na ocasião, o mundo vivia a pandemia da Covid-19, com isso os jogos não contavam com a presença de torcedores.

A eliminatória entre Atlético e Boca foi marcada por diversas emoções. Na Argentina, a partida terminou em 0 a 0, assim como em Belo Horizonte. Os argentinos ficaram na bronca com a arbitragem, após terem tido um gol anulado tanto na ida, quanto na volta.

A decisão foi para os pênaltis, onde a estrela de Everson, que até o momento era bastante criticado, brilhou. O goleiro defendeu duas cobranças e ainda marcou para fechar a série e garantir a classificação atleticana.

Atlético-MG x Boca Juniors com portões fechados na Libertadores 2021 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Após a partida, houve muita confusão no Mineirão. Os jogadores argentinos enfurecidos pela eliminação tentaram invadir os vestiários dos jogadores do Galo e dos árbitros. O estádio foi danificado, com grades e até um bebedouro sendo arremessado pelos argentinos.

A confusão só foi contida após a Polícia Militar agir, usando spray de pimenta para dispersar o tumulto e separar as duas delegações.

Reta final de 2024 sem torcida

Após as tentativas de invasão e todo o caos gerado pela torcida do Galo na final da Copa do Brasil, o Atlético foi punido a mandar seis partidas de portões fechados em competições nacionais. O clube até conseguiu diminuir a sentença para três jogos.

Assim, os últimos jogos como mandante no Brasileirão 2024, o Atlético mandou suas partidas sem torcida, e ficou próximo de sofrer com o rebaixamento.

A primeira partida sem público foi contra o Botafogo, líder da competição e na época futuro adversário do Galo na final da Libertadores. Com um a menos desde a primeira etapa, o Atlético segurou os cariocas e manteve o 0 a 0 no placar. A partida foi marcada por discussões que acaloraram o clima para a decisão da competição internacional.

No jogo seguinte, o Galo recebeu o Juventude. Os visitantes abriram 2 a 0, mas o Atlético buscou o empate. Já nos acréscimos, Erick Faria garantiu a vitória para os gaúchos.

O Galo chegou na última rodada precisando pontuar para não depender de outros resultados para se manter na Série A. Empatando com o Athletico-PR, os outros resultados fariam os mineiros serem rebaixados em caso de derrota. O Furacão pressionou e quase marcou, parando na trave. Até que Rubens sofre pênalti, Hulk bate e erra, mas o meia aproveitou o rebote e marcou o gol do alívio alvinegro.

Começo de "Sula" sem a Massa

O Atlético foi punido a jogar sem torcida pela Conmebol por causa de incidentes na vitória sobre o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, em 22 de outubro, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Libertadores do ano passado. Pelo uso de sinalizadores, o clube, reincidente, recebeu a pena de disputar duas partidas com portões fechados, além de uma multa no valor de 215 mil dólares (R$ 1,3 milhão na cotação da época).

O Galo até recorreu a decisão ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para anular a pena de duas partidas sem torcida. A resposta foi negativa, e o Atlético mandará os dois primeiros jogos em casa na Sul-Americana sem o apoio do torcedor.